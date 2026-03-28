12 il əvvəl finalı olsa da, hər ay 800 min

Əfsanəvi serial "Muhteşem Yüzyıl"ın Yutub kanalından əldə etdiyi gəlir üzə çıxıb.

Day.Az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, kanaldan hər ay 800 min lirə qazanıldığı bildirilib.

Qeyd edək ki, layihə 12 il əvvəl final edib. 