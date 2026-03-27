Bakı və Abşeronda yağıntının miqdarı aylıq normanın 170 faizini təşkil edir
Hazırda ölkə ərazisində intensiv xarakterli yağıntılı hava şəraiti davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin martın 27-si saat 17:00-a olan məlumatına əsasən Kəlbəcər, Laçın, Şahdağ, Xınalıq və Qrıza isə qar yağır.
Hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında düşən yağıntının miqdarı 40 mm qeydə alınır ki, bu da aylıq normanın 170 faizini təşkil edir.
28-i gün ərzində də yağıntının davam edəcəyi, bəzi yerlərdə intensiv xarakterli olacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində gözlənilən güclü yağıntılarla əlaqədar bəzi ərazilərdə subasma halları istisna olunmur. 29-u gündüz saatlarından yağıntılar tədricən kəsiləcək.
