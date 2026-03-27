Murad Dadaşov əməliyyatdan sonra ilk fotosunu paylaşdı

Xəbər verdiyimiz kimi, Xalq artisti, Xəzər Media Mərkəzinin Baş direktoru Murad Dadaşov əməliyyat olunub. 

Day.Az-ın məlumatına görə, o, əməliyyatdan sonra ilk fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Onun qolunun sarğıda olması diqqət çəkib.

Dadaşov paylaşımına "Evə qayıtdım. Evim, doğma evim" şərhini yazıb.