Azərbaycanda mülki aviasiya xidmətlərinin tarifləri təsdiqlənib

Xidmət təminatçılarına mülki aviasiyada təhlükəsizliyə nəzarətlə bağlı göstərilən xidmətlərə görə xidmət haqqı məbləğləri müəyyənləşib.

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevin fevralın 5-də imzaladığı müvafiq qərar martın 28-dən qüvvəyə minib.

Qərara əsasən, xidmət haqqı məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiqlənib:

Sıra

nömrəsi

Xidmətin adı

Ölçü vahidi

Xidmət haqqının məbləği

1

2

3

4

1.

qeyri-müntəzəm (çarter) uçuş marşrutuna icazənin verilməsi üzrə müraciətin "Aviasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və mülki aviasiya sahəsində beynəlxalq hava daşımalarını tənzimləyən beynəlxalq müqavilələrə uyğunluğunun yoxlanılması

1.1.

birdəfəlik uçuşun yerinə yetirilməsinə dair

hər uçuş üçün

100,0 avro

1.2.

uçuşun uçuş proqramı əsasında 3 ay müddətinədək yerinə yetirilməsinə dair

hər uçuş proqramı üçün

1000,0 avro

1.3.

uçuşun uçuş proqramı əsasında 3 aydan 6 ay müddətinədək yerinə yetirilməsinə dair

hər uçuş proqramı üçün

1500,0 avro

2.

Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda uçuş marşrutunun təsdiq edilməsi üzrə müraciətin mülki aviasiya sahəsində beynəlxalq hava daşımalarını tənzimləyən beynəlxalq müqavilələrə uyğunluğunun yoxlanılması

hər uçuş marşrutu üçün

100,0 manat

3.

mülki hava gəmisi ilə təhlükəli yüklərin daşınmasına təsdiqetmə icazəsinin verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər icazə üçün

200,0 manat

4.

mülki hava gəmisi ilə təhlükəli yüklərin daşınmasına azadetmə icazəsinin verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər icazə üçün

500,0 manat

5.

aviasiya subyektlərinin aviasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi

hər subyekt üçün

5000,0 manat

6.

aviasiya təhlükəsizliyi üçün istifadə olunan avadanlığa xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən verilmiş sertifikatın etibarlılığının təsdiq edilməsi

ümumi dəyəri 1000 manatdan aşağı olan avadanlıq istisna olmaqla hər avadanlığın növü üzrə

1000,0 manat

7.

aviasiya təhlükəsizliyinə dair baxış üzrə operatorun bilik və bacarığının qiymətləndirilməsi

hər namizəd şəxs üçün

40,0 manat

8.

aviasiya təhlükəsizliyi üzrə instruktorun bilik və bacarığının qiymətləndirilməsi

hər namizəd şəxs üçün

150,0 manat

9.

aviasiya tədris mərkəzinin aviasiya təhlükəsizliyinin təmini sahəsi üzrə normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi

hər tədris mərkəzi üçün

2000,0 manat

10.

aviasiya təhlükəsizliyi proqramının təsdiq edilməsi

hər proqram üçün

500,0 manat

11.

aviasiya təhlükəsizliyi proqramına edilən dəyişikliklərə razılığın verilməsi

hər proqram üçün

100,0 manat

12.

təhlükəli yüklərin daşınmasına dair prosedurun (hava gəmisi istismarçısının istismar təlimatında (OM) qeyd edilmədiyi halda) təsdiq edilməsi

hər prosedur üçün

500,0 manat

13.

təhlükəli yüklərin daşınmasına dair prosedura edilmiş dəyişikliklərin (hava gəmisi istismarçısının istismar təlimatında (OM) qeyd edilmədiyi halda) təsdiq edilməsi

hər prosedur üçün

100,0 manat

14.

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən hava gəmisinin istismarçılarının uçuş heyətinə uçuş heyəti üzvünün vəsiqəsinin verilməsi üçün müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər uçuş heyəti üzvü üçün

70,0 manat

15.

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən digər dövlətdə qeydiyyatda olan hava gəmisinin istismarçılarının nümayəndəliklərinin əməkdaşlarına hava limanının nəzarət edilən zonalarına buraxılış vərəqələrinin verilməsi üçün müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər əməkdaş üçün

140,0 manat

16.

təhlükəli yüklərin mülki hava gəmiləri ilə daşınması üçün xarici dövlətdə alınmış istismarçı sertifikatında müvafiq icazəsi olan xarici dövlətin istismarçısının icazəsinin tanınması üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər tanınma üçün

1000,0 manat

17.

Azərbaycan Respublikasında təhlükəli yüklərin poçt vasitəsilə göndərilməsi ilə məşğul olan poçt operatorunun təhlükəli yüklərin daşınması üzrə prosedurunun və ya təlim proqramının təsdiq edilməsi

hər prosedur və ya təlim proqramı üçün

500,0 manat

18.

Azərbaycan Respublikasında təhlükəli yüklərin poçt vasitəsilə göndərilməsi ilə məşğul olan poçt operatorunun təhlükəli yüklərin daşınması üzrə proseduruna və ya təlim proqramına dəyişikliklərin təsdiq edilməsi

hər prosedur və ya təlim proqramı üçün

250,0 manat

19.

imtahanların, praktiki bacarıq testinin, bacarıq yoxlamasının və səriştə qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi

19.1.

xarici dil biliyi təsdiqinin və ya sertifikatının alınması üçün imtahanın həyata keçirilməsi

hər iştirak üçün

200,0 manat

19.2.

nəzəri bilik imtahanının həyata keçirilməsi

hər iştirak üçün

50,0 manat

19.3.

praktiki bacarıq testinin, bacarıq yoxlamasının və ya səriştə qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi

hər praktiki bacarıq testi, bacarıq yoxlaması və ya səriştə qiymətləndirilməsində iştirak üçün

500,0 manat

20.

şəhadətnamənin verilməsi, şəhadətnamənin müddətinin uzadılması, şəhadətnaməyə dəyişiklik edilməsi və ya konvertasiya olunması üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

20.1.

şəhadətnamənin verilməsi, şəhadətnamənin müddətinin uzadılması və ya konvertasiya olunması üzrə müraciətin normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

20.1.1.

nəqliyyat pilotu və çoxheyətli pilot

hər şəhadətnamə üçün

500,0 manat

20.1.2.

kommersiya pilotu

hər şəhadətnamə üçün

400,0 manat

20.1.3.

həvəskar pilot

hər şəhadətnamə üçün

300,0 manat

20.1.4.

hava şarı pilotu

hər şəhadətnamə üçün

250,0 manat

20.1.5.

məsafədən idarə edən pilot (operator)

hər şəhadətnamə üçün

250,0 manat

20.1.6.

kabinə heyəti

hər şəhadətnamə üçün

200,0 manat

20.1.7.

naviqator, bort mühəndisi, bort radiooperatoru (bort radist)

hər şəhadətnamə üçün

400,0 manat

20.1.8.

havada hərəkəti idarəetmə dispetçeri

hər şəhadətnamə üçün

350,0 manat

20.1.9.

uçuş dispetçeri

hər şəhadətnamə üçün

200,0 manat

20.1.10.

hava gəmisi texniki

hər şəhadətnamə üçün

300,0 manat

20.2.

şəhadətnaməyə dəyişiklik edilməsi

hər dəyişiklik üçün

100,0 manat

21.

sertifikatın verilməsi, sertifikatın müddətinin uzadılması və ya sertifikata dəyişiklik edilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

21.1.

uçuş heyətinə təlim keçən təlimçilər

hər sertifikat üçün

500,0 manat

21.2.

digər aviasiya personalına təlim keçən təlimçilər

hər sertifikat üçün

400,0 manat

21.3.

uçuş heyətinin bilik və bacarıqlarını yoxlayan və qiymətləndirən imtahançılar

hər sertifikat üçün

700,0 manat

21.4.

digər aviasiya personalının bilik və bacarıqlarını yoxlayan və qiymətləndirən imtahançılar

hər sertifikat üçün

500,0 manat

22.

ixtisas qeydlərinin verilməsi, yenidən təsdiq edilməsi, müddətinin uzadılması və ixtisas qeydinə dəyişiklik edilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

22.1.

uçuş heyəti

hər qeyd üçün

200,0 manat

22.2.

havada hərəkəti idarəetmə dispetçeri

hər qeyd üçün

200,0 manat

22.3.

hava gəmisi texniki

hər qeyd üçün

200,0 manat

22.4.

digər aviasiya personalı

hər qeyd üçün

150,0 manat

23.

şəhadətnamələrə əlavə qeydlərin daxil edilməsi

hər qeyd üçün

100,0 manat

24.

şəhadətnamə, ixtisas qeydi, sertifikat və digər əlaqəli sənədlər üzrə üzv dövlətdə verilmiş analoji sənədin etibarlılığının təsdiq edilməsi

hər sənəd üçün

700,0 manat

25.

üzv dövlət tərəfindən verilmiş şəhadətnamə imtiyazlarının doğrulanması

hər imtiyazın doğrulanması üçün

50,0 manat

26.

şəhadətnamə, vəsiqə və ya sertifikatlara tətbiq edilən məhdudiyyətlərin ləğvi

hər məhdudiyyət üçün

100,0 manat

27.

şəhadətnamə, vəsiqə və ya sertifikatın dublikatının verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər dublikat üçün

100,0 manat

28.

aviasiya tibb eksperti tərəfindən aparılan aviasiya-tibbi müayinə və qiymətləndirilmələrin nəticələrini əks etdirən hesabatın və ekvivalent sənədin qiymətləndirilməsi

hər nəfər üçün

150,0 manat

29.

hava gəmisinin növ sertifikatının tanınması üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər hava gəmisi üçün

10000,0 manat

30.

xüsusi uçuş icazəsinin verilməsi və ya yenidən rəsmiləşdirilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər icazə istənilən uçuş üçün

2000,0 manat

31.

hava gəmisinə uçuşa yararlılıq sertifikatının verilməsi, yenidən rəsmiləşdirilməsi, habelə sertifikatın müddətinin uzadılması üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması, müffətiş yoxlamalarının keçirilməsi

31.1.

çəkisi 5700 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

hər sertifikat üçün

5000,0 manat

31.2.

çəkisi 5700 kq-dan 30.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

hər sertifikat üçün

7500,0 manat

31.3.

çəkisi 30.000 kq-dan 100.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

hər sertifikat üçün

10000,0 manat

31.4.

çəkisi 100.000 kq-dan 200.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

hər sertifikat üçün

15000,0 manat

31.5.

çəkisi 200.000 kq-dan 300.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

hər sertifikat üçün

20000,0 manat

31.6.

çəkisi 300.000 kq-dan çox olan hava gəmiləri üçün

hər sertifikat üçün

25000,0 manat

32.

ixrac üçün uçuşa yararlılıq sertifikatının verilməsi üzrə müffətiş yoxlamasının keçirilməsi

32.1.

çəkisi 5700 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

hər sertifikat üçün

2500,0 manat

32.2.

çəkisi 5700 kq-dan 30.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

hər sertifikat üçün

5000,0 manat

32.3.

çəkisi 30.000 kq-dan 100.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

hər sertifikat üçün

7500,0 manat

32.4.

çəkisi 100.000 kq-dan 200.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

hər sertifikat üçün

10000,0 manat

32.5.

çəkisi 200.000 kq-dan 300.000 kq-dək olan hava gəmiləri üçün

hər sertifikat üçün

12500,0 manat

32.6.

çəkisi 300.000 kq-dan çox olan hava gəmiləri üçün

hər sertifikat üçün

15000,0 manat

33.

hava gəmisində modifikasiyalar və ya təmirlərin yerinə yetirilməsinə dair məlumatların təsdiq edilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər modifikasiya və ya təmir üçün

1000,0 manat

34.

səs-küy çirklənmələri normalarına uyğunluq üzrə sertifikatın verilməsi və ya yenidən rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər sertifikat və ya yenidən rəsmiləşdirmə üçün

2000,0 manat

35.

radioavadanlıq sertifikatının verilməsi və ya yenidən rəsmilədirilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər sertifikat və ya yenidən rəsmiləşdirmə üçün

1000,0 manat

36.

mülki hava gəmilərinə texniki xidmət göstərən təşkilata təsdiq və tanınma sertifikatlarının verilməsi, sertifikata dəyişikliklərin edilməsi və sertifikatın müddətinin uzadılması üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

36.1.

sertifikatın verilməsi üzrə

hər təşkilat üçün

10000,0 manat

36.2.

sertifikata dəyişikliklərin edilməsi üzrə

hər dəyişiklik üçün

3000,0 manat

36.3.

sertifikatın müddətinin uzadılması üzrə

hər təşkilat üçün

5000,0 manat

37.

texniki xidmət proqramının və ya proqrama edilmiş dəyişikliklərin təsdiq edilməsi

hər proqram üçün

1000,0 manat

hər dəyişiklik üçün

38.

mülki hava gəmilərinin və onların komponentlərinin uçuşa yararlılığın saxlanılmasını idarə edən təşkilata təsdiq sertifikatının verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

38.1.

sertifikatın verilməsi üzrə

hər təşkilat üçün

5000,0 manat

38.2.

sertifikata dəyişikliklərin edilməsi üzrə

hər dəyişiklik üçün

2000,0 manat

38.3.

sertifikatın müddətinin uzadılması üzrə

hər təşkilat üçün

3000,0 manat

39.

təşkilatın təlimatının və ya təlimata edilən dəyişikliklərin təsdiq edilməsi

hər dəyişiklik üçün

1500,0 manat

40.

mülki hava gəmisinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün daxil olmuş müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər hava gəmisi üçün

1000,0 manat

41.

mülki hava gəmisinin dövlət uçotuna alınması

hər hava gəmisi üçün

500,0 manat

42.

mülki hava gəmisinin dövlət reyestrindən çıxarılması

hər hava gəmisi üçün

2000,0 manat

43.

mülki hava gəmisinin uçuşa yararlılığı və uçuş əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı beynəlxalq standarta riayət etməkdən istisnanın verilməsi ilə bağlı müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər istina üçün

1500,0 manat

44.

hava limanının və (və ya) aerodromun istismarçısının beynəlxalq standarta riayət etməkdən azadolma halı barədə qərarın qəbul edilməsi

hər qərar üçün

1500,0 manat

45.

pilotsuz uçuş aparatına qeydiyyat sertifikatının verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər mülki pilotsuz uçuş aparatı üçün

500,0 manat

46.

pilotsuz uçuş aparatı istismarçısına istismarçı sertifikatının verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər mülki pilotsuz uçuş aparatı üçün

1000,0 manat

47.

pilotsuz uçuş aparatı istismarçısına əməliyyat icazəsinin verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər mülki pilotsuz uçuş aparatı üçün

1000,0 manat

48.

hava gəmisinin minimum avadanlıq siyahısının (MEL) təsdiq edilməsi

hər MEL üçün

2000,0 manat

49.

hava gəmisinin minimum avadanlıq siyahısına (MEL) dəyişikliklərin təsdiq edilməsi

hər dəyişiklik üçün

100,0 manat

50.

xüsusi şəraitlərdə uçuş əməliyyatının yerinə yetirilməsinə icazənin verilməsinə dair istismarçı sertifikatında qeydlərin aparılması

hər qeyd üçün

2000,0 manat

51.

Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində "Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi" publik hüquqi şəxsin daimi nəzarət funksiyası çərçivəsində hava gəmisinin istismarçısının istismarçı sertifikatının tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi

51.1.

sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan yerli hava gəmisinin istismarçısına münasibətdə

Azərbaycan Respublikasının hava limanlarından (aeroportlarından) beynəlxalq daşımalar üzrə uçub gedən hər bir sərnişindən alınan yığım üzrə

2 avro

51.2.

yük daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan yerli hava gəmisinin istismarçısına münasibətdə

Azərbaycan Respublikasının hava limanlarından (aeroportlarından) beynəlxalq daşımalar üzrə uçub gedən hava gəmilərinin maksimal çəkisinin hər tonu üçün alınan yığım üzrə

0.60 avro

52.

hava gəmisinin istismarçısına istismarçı sertifikatın verilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

52.1.

hava şarına münasibətdə

hər sertifikat üçün

2000,0 manat

52.2.

pilotsuz uçuş aparatları istisna olmaqla, digər hava gəmilərinə münasibətdə

hər sertifikat üçün

10000,0 manat

53.

təlim təşkilatlarına, uçuşu və ya hava hərəkətini imitasiya edən təlim qurğusuna sertifikatların verilməsi, müddətinin uzadılması, eləcə də sertifikata dəyişiklik edilməsi üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

53.1.

sertifikatın verilməsi üzrə

53.1.1.

hava şarı və pilotsuz uçuş aparatlarına münasibətdə

hər sertifikat üçün

2000,0 manat

53.1.2.

digər hava gəmilərinə münasibətdə

hər sertifikat üçün

10000,0 manat

53.2.

sertifikata dəyişikliklərin edilməsi üzrə

hər dəyişiklik üçün

2000,0 manat

53.3.

sertifikatın müddətinin uzadılması üzrə

53.3.1.

hava şarı və pilotsuz uçuş aparatlarına münasibətdə

hər sertifikat üçün

2000,0 manat

53.3.2.

digər hava gəmilərinə münasibətdə

hər sertifikat üçün

5000,0 manat

54.

model pilotsuz uçuş aparatı klubuna və ya assosiasiyasına icazənin verilməsi və ya müddətinin uzadılması üzrə müraciətin aviasiya sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

hər təşkilat üçün

2000,0 manat

55.

hava gəmisi istismarçısının istismar təlimatının (OM), habelə hava gəmisinin uçuş təlimatının (AFM) yoxlanılması və təsdiq edilməsi

hər təlimat üçün

1000 səhifəyədək - 500,0 manat 1000 səhifədən yuxarı - 1000,0 manat

56.

uçuş heyətinin istismar təlimatının (FCOM, QRH) (hava gəmisi istismarçısının istismar təlimatında (OM) qeyd edilmədiyi halda) yoxlanılması və təsdiq edilməsi

hər təlimat üçün

1000 səhifəyədək - 250,0 manat 1000 səhifədən yuxarı - 500,0 manat

57.

təlim proqramının və ya təlim kursunun təsdiq edilməsi

hər təlim proqramı və təlim kursu üçün

2000,0 manat

58.

aviasiya tibb mərkəzi sertifikatının verilməsi ilə bağlı qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

hər mərkəz üçün

10000,0 manat

59.

aviasiya tibb mərkəzi sertifikatının yenilənməsi və ya hüquqi qüvvəsinin uzadılması ilə bağlı qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

hər mərkəz üçün

5000,0 manat

60.

aviasiya tibb eksperti sertifikatının verilməsi və ya müddətinin uzadılması ilə bağlı qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

hər namizəd şəxs üçün

300,0 manat

61.

mülki hava limanına və (və ya) aerodroma uyğunluq sertifikatının verilməsi üzrə qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

hər hava limanı və aerodrom üçün

10000,0 manat

62.

mülki hava limanına və (və ya) aerodroma uyğunluq sertifikatının yenidən rəsmiləşdirilməsi üzrə qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

hər hava limanı və aerodrom üçün

10000,0 manat

63.

helikopter meydançalarına (helideklərə) sertifikatın verilməsi üzrə qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

hər helikopter meydançası (helidek) üçün

5000,0 manat

64.

helikopter meydançalarına (helideklərə) sertifikatın yenidən rəsmiləşdirilməsi üzrə qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

hər helikopter meydançası (helidek) üçün

5000,0 manat

65.

mülki hava limanına və (və ya) aerodroma, habelə helikopter meydançasına (helidekə) dair istismar təlimatının (OM) yoxlanılması və təsdiq edilməsi

hər təlimat üçün

1500,0 manat

66.

mülki hava limanına və (və ya) aerodroma, habelə helikopter meydançasına (helidekə) dair istismar təlimatına (OM) edilmiş dəyişikliklərin yoxlanılması və təsdiq edilməsi

hər dəyişiklik üçün

1500,0 manat

67.

Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində "Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi" publik hüquqi şəxsin daimi nəzarət funksiyası çərçivəsində yerüstü xidmət təminatçılarının sertifikat tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi

67.1.

sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan xarici hava gəmisinin istismarçılarına münasibətdə

Azərbaycan Respublikasının hava limanlarından (aeroportlarından) beynəlxalq daşımalar üzrə uçub gedən hər bir sərnişindən alınan yığım üçün

2 avro

67.2.

yük daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan xarici hava gəmisinin istismarçılarına münasibətdə

Azərbaycan Respublikasının hava limanlarından (aeroportlarından) beynəlxalq daşımalar üzrə uçub gedən hava gəmilərinin maksimal çəkisinin hər tonu üçün alınan yığım üçün

0.60 avro

68.

hava hərəkəti xidmətlərini təmin edən təchizatçıya uyğunluq sertifikatının verilməsi üzrə qiymətləndirmənin aparılması və müfəttiş yoxlamasının həyata keçirilməsi

68.1.

sertifikatın verilməsi və ya müddətinin uzadılması üzrə

sertifikatlaşdırılması tələb olunan xidmətlərin sayına görə

3000,0 manat

68.2.

sertifikata dəyişikliklərin edilməsi üzrə

sertifikatda dəyişiklik edilməsi tələb olunan xidmətlərin sayına görə

1500,0 manat

69.

aeronaviqasiya üzrə təlim proqramının yoxlanılması və təsdiq edilməsi

hər təlim proqramı üzrə

1500,0 manat

70.

aeronaviqasiya sahəsi üzrə daxili prosedurun yoxlanılması və təsdiq edilməsi

hər prosedur üçün

1500,0 manat

71.

aeronaviqasiya sahəsi üzrə daxili prosedura dəyişikliklərin təsdiq edilməsi

hər prosedur üçün

1000,0 manat

Bu Qərar Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrində elektron variantda dərc edildiyi gündən 30 gün sonra qüvvəyə minəcək.