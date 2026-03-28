Səudiyyə Ərəbistanındakı bazaya hücumda 12 amerikalı hərbçi yaralandı İranın Səudiyyə Ərəbistanında Şahzadə Sultan adına aviabazaya zərbə endirməsi nəticəsində 12 amerikalı hərbçi yaralanıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Reuters" agentliyi yayıb. Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.
