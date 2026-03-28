"Kurtlar vadisi"nin məşhur səhnəsində "Polat" ciddi xəsarət alıb, əməliyyat olunubmuş - VİDEO
Türk televiziya tarixinin əfsanə seriallarından biri olan "Kurtlar Vadisi" illər keçsə də, kulis hekayələri ilə gündəmdə qalmağa davam edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, serialda "Süleyman Çakır" obrazı ilə yadda qalan məşhur aktyor Oktay Kaynarca illər sonra verdiyi açıqlama ilə çəkiliş meydançasında yaşanan maraqlı və eyni zamanda təhlükəli bir hadisəni danışıb. Onun dedikləri qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.
Aktyor bildirib ki, çəkiliş zamanı az qala qəza baş verəcəkdi. Həmin dövrdə serialda "Polat Alemdar" obrazını canlandıran Necati Şaşmaz ilə birlikdə bir səhnədə olduqlarını deyən Kaynarca, səhnənin olduqca gərgin atmosferdə çəkildiyini vurğulayıb.
Ssenariyə uyğun olaraq əsəbi anı canlandırdıqlarını deyən aktyor, əlindəki telefonu əsəblə atdığını qeyd edib. Lakin gözlənilmədən telefon dekorasiyada olan çilçırağa dəyib. Zərbənin təsirindən çilçırağın şüşələri qırılaraq ətrafa səpələnib.
Kaynarcanın sözlərinə görə, qırılan şüşə parçalarından biri birbaşa Necati Şaşmazın gözünə tərəf gəlib. Bu an çəkiliş meydançasında böyük panika yaşanıb. Çəkiliş dərhal dayandırılıb və bütün heyət Şaşmaza kömək etməyə tələsib.
"Doğrudan da çox qorxduq. Telefon çilçırağa dəydi, şüşələr dağıldı və bir parça Necatinin gözünə gəldi. O an hamı donub qalmışdı, nə edəcəyimizi bilmirdik", - deyə Oktay Kaynarca yaşanan gərgin anları xatırlayıb.
Xoşbəxtlikdən hadisə düşündükləri qədər ciddi olmayıb. Aktyor bildirib ki, Necati Şaşmaz xəsarət alıb və xəstəxanaya aparılıb, gözünün içindən şüşə parçası çıxarılıb.
Televiziya tarixində iz qoyan "Kurtlar Vadisi"nin pərdəarxasında yaşanan bu hadisə serialın nə qədər real və gərgin səhnələrlə çəkildiyini bir daha göstərib. Sosial şəbəkələrdə yayılan açıqlamadan sonra bir çox istifadəçi "deməli, o səhnələr həqiqətən də çox real imiş" kimi rəylər yazıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре