Bakıya fasiləsiz yağan güclü yağış bir sıra iri ticarət obyektlərində də fəsadlar törədir. Day.Az xəbər verir ki, "Sədərək" Ticarət Mərkəzində da analoji hal yaşanıb. Belə ki, obyektdə yerləşən su xətləri güclü yağışa tab gətirməyərək sıradan çıxıb. Nəticədə yağış suyu ətrafa, mağazala yayılaraq məhsullara zərər vurub.
“Sədərəy”i su basdı - VİDEO
Bakıya fasiləsiz yağan güclü yağış bir sıra iri ticarət obyektlərində də fəsadlar törədir.
Day.Az xəbər verir ki, "Sədərək" Ticarət Mərkəzində da analoji hal yaşanıb.
Belə ki, obyektdə yerləşən su xətləri güclü yağışa tab gətirməyərək sıradan çıxıb.
Nəticədə yağış suyu ətrafa, mağazala yayılaraq məhsullara zərər vurub.
