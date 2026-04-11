https://news.day.az/azerinews/1827312.html İran və ABŞ arasında müzakirələr başlanıb Pakistan paytaxtı İran və ABŞ arasında müzakirələr başlanıb. Bu barədə Day.Az İran mediasına istinadən məlumat verib. Müzakirələrə İran heyətinə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf və ABŞ heyətinə ABŞ-nin vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens başçılıq edir. Qeyd edək ki, ABŞ, İsrail və İran arasında müharibə 41 gün davam edib.
Qeyd edək ki, ABŞ, İsrail və İran arasında müharibə 41 gün davam edib. Müharibə ilə əlaqədar Pakistanın vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında iki həftəlik atəşkəs elan olunub.
