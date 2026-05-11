Almaniyada qaz qiymətləri bahalaşacaq - Müller xəbərdarlıq etdi
İranla bağlı münaqişə Almaniyada qaz qiymətlərinin orta dərəcədə artmasına səbəb olacaq.
Day.Az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, bunu Almaniya Federal Şəbəkə Agentliyinin rəhbəri Klaus Müller deyib.
Müller bildirib ki, İran müharibəsinin nəticələrini birjalarda qaz almaq məcburiyyətində qalan hər kəs hiss edir.
"Lakin, əksər fərdi ev təsərrüfatları üçün qiymətlər 12 ay və ya daha uzun müddətə zəmanətlidir. Qiymət artımları yeni müqavilələr bağlanması halında tətbiq olunacaq", - deyə Müller qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, bu, Ukraynadakı münaqişənin başlamasından sonrakı miqyasda artım olmayacaq. Eyni zamanda, Almaniya tənzimləyicisinin rəhbəri qazla ehtiyatlı davranmağa çağırıb. O bildirib ki, qaz dəyərli resursdur. Müller qeyd edib ki, elektrik enerjisi ilə bağlı vəziyyət fərqlidir.
"Elektrik sektorunda qiymətlərin azaldığını görürük. Bu da qismən mövsümi xarakter daşıyan ucuz bərpa olunan enerjinin əhəmiyyətli bir hissəsi ilə əlaqədardır", - deyə agentlik rəhbəri bildirib.
Son illərdə Almaniya uzunmüddətli iqtisadi böhran yaşayır. Bu böhran əvvəlcə COVID-19 pandemiyası ilə ortaya çıxıb, daha sonra isə Rusiyadan qaz təchizatının dayandırılmasından sonra daha da güclənib.
