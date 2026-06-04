Sevil Mikayılova Belqradda IPU platformasında: Dünyada ayrıseçkilik xarakterli qanunlar qadınların cəmiyyətdəki rolu ilə bağlı stereotipləri möhkəmləndirir - FOTO
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanın tapşırığı ilə Milli Məclisin deputatı, Parlamentlərarası İttifaqın (IPU) vitse-prezidenti Sevil Mikayılova Serbiyanın paytaxtı Belqradda keçirilən IPU-nun Qadın- Parlamentarilərin Qlobal Konfransında iştirak edib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, konfransın mövzusu "Bərabərliyin təşviqi: gender stereotipləri və mənfi sosial normaların yaratdığı maneələrin aradan qaldırılması" olub.
Sevil Mikayılova tədbir çərçivəsində təşkil olunan "Stereotiplərə və mənfi normalara qarşı birgə fəaliyyət" adlı sessiyaya sədrlik edib.
Sessiyanın yekunlarını sədr qismində təqdim edən S. Mikayılova qanunvericilikdə bərabərlik prinsipinin təşviqinin vacibliyini vurğulayıb.
"Əfsuslar olsun ki, ayrıseçkilik dünyanın müxtəlif ölkələrində milyonlarla qadın və qız üçün hələ də reallıq olaraq qalır. BMT-nin məlumatlarına görə, 2,5 milyarddan çox qadın və qız ayrıseçkilik xarakterli hüquqi normaların qüvvədə olduğu şəraitdə yaşayır. Bu cür qanunlar yalnız kağız üzərində hüquqları məhdudlaşdırmaqla kifayətlənmir, həm də zərərli stereotipləri möhkəmləndirərək qadınların daha az imkanlara, daha zəif müdafiəyə və ya ictimai həyatda daha məhdud rola layiq olduğu barədə təsəvvür formalaşdırır", - deyə o qeyd edib.
S. Mikayılova bildirib ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə nəzərəçarpacaq irəliləyiş müşahidə olunur. "Son dövrlərdə atılmış mühüm addımlardan biri Əmək Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdir. Həmin dəyişiklik cinsindən asılı olmayaraq bərabər əməyə və ya eyni dəyərə malik əməyə görə bərabər əmək haqqının təmin edilməsini nəzərdə tutur. Bu, mühüm addımdır, çünki əmək haqqında gender fərqi çox vaxt qadın əməyinin kişi əməyindən guya daha az dəyərli olması stereotipinə əsaslanır. Bərabər əmək haqqı prinsipini gücləndirməklə Azərbaycan aydın şəkildə nümayiş etdirir ki, əmək işçinin cinsinə görə deyil, onun verdiyi töhvəyə görə qiymətləndirilməlidir", - deyə o vurğulayıb.
S. Mikayılova həmçinin qadınların Azərbaycan iqtisadiyyatında iştirakının genişləndiyini qeyd edib.
"2025-ci il üzrə ilkin məlumatlara əsasən, qadınlar əmək fəaliyyəti olan əhalinin 48,1 faizini təşkil edir. Dövlət qulluqçularının 30,3 faizi və fərdi sahibkarların 23,7 faizi qadınlardır. Bu göstəricilər qadınların iqtisadi fəallığının artdığını əks etdirir və onların inkişaf, innovasiya və dövlət idarəçiliyi sisteminə verdiyi töhfəni nümayiş etdirir", - deyə S. Mikayılova əlavə edib.
Qeyd edək ki, Qadın Parlamentarilərin Qlobal Konfransı IPU və Serbiya Milli Assambleyası tərəfindən birgə təşkil olunub. Tədbirin məqsədi gender bərabərliyinin təşviqi, qadınların hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində təcrübə mübadiləsi aparılması və yeni strategiyaların hazırlanması üçün platforma yaratmaqdır.
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