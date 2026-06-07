https://news.day.az/azerinews/1839842.html Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalı təqdim etdi Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb. Day.Az nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videoçarxı təqdim edir.
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalı təqdim etdi
Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
Day.Az nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videoçarxı təqdim edir.
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