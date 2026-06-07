https://news.day.az/azerinews/1839895.html ABŞ qüvvələri İranın Goruk və Qeşm adasındakı müşahidə radar məntəqələrinə zərbələr endirib ABŞ Mərkəzi Komandanlığı qüvvələri Hörmüz boğazına doğru atılan İranın dörd birtərəfli hücum dronunu vurduğunu açıqlayıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, açıqlamada komandanlıq hücum dronlarının regional dəniz nəqliyyatı üçün təhlükə yaratdığını bildirib.
ABŞ qüvvələri İranın Goruk və Qeşm adasındakı müşahidə radar məntəqələrinə zərbələr endirib
ABŞ Mərkəzi Komandanlığı qüvvələri Hörmüz boğazına doğru atılan İranın dörd birtərəfli hücum dronunu vurduğunu açıqlayıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, açıqlamada komandanlıq hücum dronlarının regional dəniz nəqliyyatı üçün təhlükə yaratdığını bildirib. Qeyd olunub ki, ABŞ qüvvələri daha sonra gələcək hücumlardan qorunmaq üçün İranın Goruk və Qeşm adasındakı sahil müşahidə radar məntəqələrinə zərbələr endirib.
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