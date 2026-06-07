https://news.day.az/azerinews/1839909.html Dünya çempionatında iştirak edəcək komanda baş məşqçisi ilə bağlı qərar verdi Əlcəzair Futbol Federasiyası milli komandanın baş məşqçisi Vladimir Petkoviçlə müqavilənin uzadılmasını elan edib. Day.Az xəbər verir ki, yeni müqavilə 31 iyul 2028-ci ilə qədər qüvvədədir. Petkoviç komandaya 29 fevral 2024-cü ildə rəhbərlik etməyə başlayıb.
Dünya çempionatında iştirak edəcək komanda baş məşqçisi ilə bağlı qərar verdi
Əlcəzair Futbol Federasiyası milli komandanın baş məşqçisi Vladimir Petkoviçlə müqavilənin uzadılmasını elan edib.
Day.Az xəbər verir ki, yeni müqavilə 31 iyul 2028-ci ilə qədər qüvvədədir. Petkoviç komandaya 29 fevral 2024-cü ildə rəhbərlik etməyə başlayıb.
Onun rəhbərliyi altında komanda 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazanıb və 2014-cü ildən bəri ilk dəfə mundialda oynayacaq. Qeyd edək ki, Əlcəzair J qrupunda İordaniya, Avstriya və Argentina ilə mübarizə aparacaq.
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