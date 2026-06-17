65 yaşlı həkimlərə

"Regionlarda 65 yaşı tamam olan həkimlərin peşə fəaliyyətini davam etdirməsinə şərait yaradılacaq".

Day.Az Unikal-a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin bu gün keçirilən iclasında "Psixiatriya yardımı haqqında" qanuna təklif edilən dəyişikliyin müzakirəsi zamanı komitə sədri Əhliman Əmiraslanov deyib.

O bildirib ki, bu istiqamətdə iş aparılır.