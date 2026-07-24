İşə həddindən artıq bağlılıq ömrü qısalda bilər – Həkimdən ciddi xəbərdarlıq
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, fasiləsiz işləmək və uzun müddət istirahətsiz qalmaq sağlamlıq üçün ciddi risklər yaradır.
Day.Az xəbər verir ki, həkimlərin sözlərinə görə, xroniki yorğunluq və daimi stress ilk növbədə ürək-damar və immun sisteminə mənfi təsir göstərərək müxtəlif xəstəliklərin yaranma ehtimalını artırır.
Bu səbəbdən iş və şəxsi həyat arasında tarazlığın qorunması böyük əhəmiyyət daşıyır.
Ekspertlərin bildirdiyinə görə, yuxu və qidalanma rejiminin pozulması nəticəsində yaranan davamlı stress arterial təzyiqin yüksəlməsinə, ürək döyüntülərinin sürətlənməsinə və beynin oksigenlə təminatının zəifləməsinə səbəb ola bilər. Nəticədə infarkt və insult riski əhəmiyyətli dərəcədə artır. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, uzun illər fasiləsiz işləmək insanın gözlənilən ömür müddətini ciddi şəkildə azalda bilər.
Həkimlər iş aludəçiliyinin təkcə fiziki sağlamlığa deyil, psixoloji və sosial həyata da mənfi təsir göstərdiyini vurğulayırlar. Daim işə fokuslanmaq ailədaxili münasibətlərdə gərginlik yarada, emosional tükənməyə və şəxsi həyatın keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Buna görə də mütəxəssislər müntəzəm istirahət etməyi, kifayət qədər yatmağı və gündəlik həyatda işlə şəxsi vaxt arasında sağlam balans yaratmağı tövsiyə edirlər.
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