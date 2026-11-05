https://news.day.az/azerinews/1872276.html Gələn il orta əməkhaqqı bu qədər olacaq Gələn il nominal orta aylıq əmək haqqı 8,7% artacaq, 1288,30 manata çatacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu, 2027-ci İL Büdcə Zərfində əksini tapıb. Büdcə zərfinə əsasən, bu göstərici 2026-cı il üzrə 1185,5 manat, 2027-ci il üzrə isə 1288,30 manat səviyyəsində proqnozlaşdırılıb.
Gələn il orta əməkhaqqı bu qədər olacaq
Gələn il nominal orta aylıq əmək haqqı 8,7% artacaq, 1288,30 manata çatacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu, 2027-ci İL Büdcə Zərfində əksini tapıb.
Büdcə zərfinə əsasən, bu göstərici 2026-cı il üzrə 1185,5 manat, 2027-ci il üzrə isə 1288,30 manat səviyyəsində proqnozlaşdırılıb. Göründüyü kimi, nominal orta aylıq əmək haqqının cari illə müqayisədə artım tempi 8,7% səviyyəsində nəzərdə tutulub. Halbuki əhaliyə ödənişlər üzrə xərclər cari ilin proqnoz və gözlənilən icra göstəriciləri ilə müqayisədə müvafiq olaraq 9,2% və 10,9% artımla proqnozlaşdırılmışdır.
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