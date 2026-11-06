https://news.day.az/azerinews/1872548.html Yaponiyada güclü zəlzələ olub Yaponiyanın Honsü adasının şərq sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb. Mərkəzin məlumatına görə, zəlzələnin episentri təxminən 100 min nəfərin yaşadığı Narita şəhərindən 199 kilometr cənub-şərqdə yerləşib.
Yaponiyada güclü zəlzələ olub
Yaponiyanın Honsü adasının şərq sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Mərkəzin məlumatına görə, zəlzələnin episentri təxminən 100 min nəfərin yaşadığı Narita şəhərindən 199 kilometr cənub-şərqdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı 10 kilometr dərinlikdə olub.
Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
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