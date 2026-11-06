Azərbaycan və Litva qarşılıqlı əməkdaşlığı müzakirə edib - FOTO
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budrislə görüşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Litva Respublikasının xarici işlər naziri Kestutis Budrys "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
Qeyd edilib ki, Vilnüsdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovla məhsuldar müzakirələr aparılıb.
"Litva və Azərbaycan enerji, ticarət, xalqlararası əlaqələr, eləcə də Cənubi Qafqaz regionunda sülh və rifahın təmin edilməsi daxil olmaqla, qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlərdə ardıcıl irəliləyiş əldə edirlər", - deyə paylaşımda bildirilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре