В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт известных оперных певцов Яны Меликовой и Аскара Абдразакова - ФОТО - ВИДЕО

В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт известных оперных певцов России Яны Меликаевой и Аскара Абдразакова.

Известных исполнителей сопровождали Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под дирижерством Фуада Ибрагимова.

Яна Меликаева и Аскар Абдразаков представили зрителям арии и романсы из различных опер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В концертной программе были исполнены увертюра к опере "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, куплеты Мефистофеля из оперы "Фауст" Шарля Гуно, дуэт Дон Жуана и Церлины из оперы Амадея Моцарта "Дон Жуан", ария "Хабанера" и "Сегидилья" из оперы Жоржа Бизе "Кармен", каватина Алеко из оперы Сергея Рахманинова "Алеко".

Певцы также исполнили песни "Испанское болеро" Винченцо ди Кьяры, "Гранаду" Агустина Лары, "Ты моя мелодия" Александры Пахмутовой, "Луч солнца золотого" Геннадия Гладкова из фильма "Бременские музыканты".

На концерте также были исполнены песни азербайджанских композиторов, романс Узеира Гаджибейли "Без тебя" ("Sənsiz"), песни Тофика Кулиева "Доброе утро, Азербайджан" и "Ночная серенада".

В концертной программе, которая совпала с 1 июня - Международным днем защиты детей, Яна Меликаева и Аскар Абдразаков разделили сцену с Детской хоровой капеллой Азербайджанской государственной детской филармонии. Они представили песню из фильма "Приключения Электроника".

Концертная программа, составляющая гармонию уникального голоса и неповторимого исполнения, завершилась известной песней "Азербайджан" народного артиста Муслима Магомаева.

В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт известных оперных певцов России Яны Меликаевой и Аскара Абдразакова. Известных исполнителей сопровождали Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под дирижерством Фуада Ибрагимова.

Яна Меликаева и Аскар Абдразаков представили зрителям арии и романсы из различных опер. В концертной программе были исполнены увертюра к опере "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, куплеты Мефистофеля из оперы "Фауст" Шарля Гуно, дуэт Дон Жуана и Церлины из оперы Амадея Моцарта "Дон Жуан", ария "Хабанера" и "Сегидилья" из оперы Жоржа Бизе "Кармен", каватина Алеко из оперы Сергея Рахманинова "Алеко". Певцы также исполнили песни "Испанское болеро" Винченцо ди Кьяры, "Гранаду" Агустина Лары, "Ты моя мелодия" Александры Пахмутовой, "Луч солнца золотого" Геннадия Гладкова из фильма "Бременские музыканты". На концерте также были исполнены песни азербайджанских композиторов, романс Узеира Гаджибейли "Без тебя" ("Sənsiz"), песни Тофика Кулиева "Доброе утро, Азербайджан" и "Ночная серенада".

В концертной программе, которая совпала с 1 июня - Международным днем защиты детей, Яна Меликаева и Аскар Абдразаков разделили сцену с Детской хоровой капеллой Азербайджанской государственной детской филармонии. Они представили песню из фильма "Приключения Электроника". Концертная программа, составляющая гармонию уникального голоса и неповторимого исполнения, завершилась известной песней "Азербайджан" народного артиста Муслима Магомаева.

В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт известных оперных певцов России Яны Меликаевой и Аскара Абдразакова. Известных исполнителей сопровождали Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под дирижерством Фуада Ибрагимова. Яна Меликаева и Аскар Абдразаков представили зрителям арии и романсы из различных опер.

В концертной программе были исполнены увертюра к опере "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, куплеты Мефистофеля из оперы "Фауст" Шарля Гуно, дуэт Дон Жуана и Церлины из оперы Амадея Моцарта "Дон Жуан", ария "Хабанера" и "Сегидилья" из оперы Жоржа Бизе "Кармен", каватина Алеко из оперы Сергея Рахманинова "Алеко". Певцы также исполнили песни "Испанское болеро" Винченцо ди Кьяры, "Гранаду" Агустина Лары, "Ты моя мелодия" Александры Пахмутовой, "Луч солнца золотого" Геннадия Гладкова из фильма "Бременские музыканты".

На концерте также были исполнены песни азербайджанских композиторов, романс Узеира Гаджибейли "Без тебя" ("Sənsiz"), песни Тофика Кулиева "Доброе утро, Азербайджан" и "Ночная серенада". В концертной программе, которая совпала с 1 июня - Международным днем защиты детей, Яна Меликаева и Аскар Абдразаков разделили сцену с Детской хоровой капеллой Азербайджанской государственной детской филармонии. Они представили песню из фильма "Приключения Электроника". Концертная программа, составляющая гармонию уникального голоса и неповторимого исполнения, завершилась известной песней "Азербайджан" народного артиста Муслима Магомаева.

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