Египетский художник представил в Баку инсталляцию «Макам. Поэзия руин» - ФОТО

Летняя выставочная программа Goethe-Zentrum Baku открылась проектом "Диалог" куратора Асли Самедовой, в рамках которого здания, первоначально предназначенные для религиозных целей, используются в качестве выставочных пространств. Так, инсталляция "Макам. Поэзия руин" - работа египетского художника Юссефа Лимуда в неоготическом Капельхаусе представлена в паре с "Пятью солнцами / после Галилея" немецкого художника Миши Кубалла в Шахской мечети XV века Дворца Ширваншахов.

Юссеф Лимуд - художник и писатель египетского происхождения, родившийся в Гизе в 1964 году, в настоящее время проживает в Базеле и Каире. Лимуд окончил Каирский Колледж Изобразительных Искусств в 1987 году, в 1991-1992 годах учился в Академии Искусств Дюссельдорфа. Его картины и инсталляции были показаны на ряде выставок в Египте и за рубежом. Основные темы Лимуда-писателя - египетская история искусства и поэзия.

Руины и процесс разложения всегда очаровывали Юссефа Лимуда, который выстраивает в своих работах пейзажи и воссоздает воспоминания, как на физическом, так и на метафизическом уровнях.

Многозначность слова "макам" на арабском языке даёт широкий спектр интерпретации произведения Лимуда. "Макам" - это и место, которое можно было бы назвать домом, где, однако, невольно испытываешь ностальгию. Ассоциация со смертью присутствует в другой интерпретации, поскольку слово "макам" используется для описания святого места, в которое приходят для поклонения и поиска благословения Всевышнего. Ещё одна интерпретация предполагает связь с восточной музыкой: "макам" - это многозначный термин, обозначающий как ладовый звукоряд, так и текстомузыкальную композицию, схожую с мугамом.

Скрупулёзная работа над интеграцией найденных предметов в пространство неоклассического здания напоминает создание партитуры многоголосного музыкального произведения. Лимуд сочинил меланхоличную мелодию, освещенную солнечным весенним светом, просачивающимся снаружи в пространство Капельхауса днем, ​​и усиленную искусственным светом вечером.

Инсталляция Юссефа Лимуда "Макам" была удостоена престижной премии Леопольда Сенгора в рамках биеннале Dak'art 2016.

Как сообщил в беседе с Day.Az художник, он представлял данную инсталляцию в нескольких странах мира. Идея произведения оставалась всегда одной, но ее форма ее реализации всегда менялась. Лимуда для своей инсталляции всегда использует местные материалы и, начиная процесс создания руин, никогда не знает, какими они в итоге окажутся.

По словам художника, одна из частей инсталляции создана после посещения Аллеи шехидов в Баку. Это посещение произвело на него большое впечатление и вылилось в композицию, в которой угадываются очертания надгробий на могилах жертв Черного января.

Отметим, что выставка "Макам. Поэзия руин" открыта ежедневно с 14:00 до 20:00 до 12 июня в Капельхаусе, по адресу ул. 28 Мая, 35.

Вход на выставку свободный.

Франгиз Агаларова