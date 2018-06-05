Немецкий художник представил световую инсталляцию в Шахской мечети Дворца Ширваншахов - ФОТО

Goethe-Zentrum Baku радует бакинцев невероятными выставками и концертными программами. Со дня своего открытия Центр предлагает не только пропаганду немецкой культуры, но и международное сотрудничество в области культуры. Центр строит мосты между Азербайджаном и Германией посредством культурной дипломатии, организуя выставки, презентации, выступления художников, лекции, литературные чтения, концерты, показы фильмов и многие другие мероприятия в Kapellhaus, родине Немецко-Азербайджанской культурной ассоциации, а также сотрудничает с различными местными учреждениями, такими как министерство культуры, администрация Ичеришехер и Yarat.

На днях Goethe-Zentrum Baku в рамках летней программы представил выставочный проект "Диалог" куратора Асли Самадовой.

В рамках данного проекта здания, первоначально предназначенные для религиозных целей, используются в качестве выставочных пространств.

Так в Шахской мечети XV века Дворца Ширваншахов представлена световая инсталляция немецкого художника Миши Кубалла "Пять солнц/после Галилея".

Напомним, что в марте этого года бакинцам была представлена инсталляция "space - speech - speed" Миши Кубалля. Современный художник, живущий в Дюссельдорфе и известный своим использованием света и пространства, вернулся в Баку с новым проектом, созданным специально для пространства Шахской мечети.

Как сообщил в беседе с Day.Az художник, световая инсталляция "Пять солнц / после Галилео" - дань уважения трагической судьбе гения и его конфронтации с иезуитским священником Кристофером Шейнером, который пытался спасти совершенство Солнца и, как следствие, Небеса от несовершенства недопустимые религией. Он утверждал, что солнечные пятна - это спутники Солнца, тени которых проецируются на диск Солнца. Однако, с помощью математических расчетов, Галилей доказал неправоту Шейнера и обрел в его лице лютого врага. Как полагают, именно он сыграл важную роль в печально известном судебном процессе против флорентийского ученого в 1633 году, в результате которого Галилей публично принял Птолемеевскую геоцентрическую модель Вселенной.

Миша Кубалль вдохновился данным историческим конфликтом между разумом и догмой, наукой и верой. Рисунки солнечных пятен Галилея, перенесенные Кубаллем на поверхность пяти вращающихся стекол, меняют свою форму в красочном калейдоскопе и неизбежно угасают так же как и пятна на Солнце. Этот непрерывный процесс происходит в полной тишине: если прислушаться можно услышать звук вращающихся моторов инсталляции, которые будто шепчут "E pur si muove!" ("И все таки она вертится!").

Отметим, что разрешение Администрации Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" представить световую инсталляцию "Пять солнц / после Галилея" в Шахской Мечети XV века комплекса Дворца Ширваншахов является одним из многих примеров религиозной толерантности и мультикультурализма в Азербайджане.

В контексте данного пространства, инсталляция не только повествует о противостояние между Шейнером и Галилеем, но и напоминает, что гелиоцентрическая модель и концепция множества вселенных находит свое отражение в Священном Коране и в научные трактаты мусульманских астрономов Джафара аль-Сади (8 век), аль-Балхи (9 век) и Альхазен (11 век).

"Выставлять свою работу в мечети для меня большая гордость", - отметил Миша Кубалль.

Отметим, что выставка будет действовать до 1 октября этого года. Посещение световой инсталляции "Пять солнц / после Галилея" возможно при покупке билета во Дворец Ширваншахов.

Часы работы: ежедневно - с 10:00 по 18:00. Касса закрывается к 17:30.

Франгиз Агаларова