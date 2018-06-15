Александр Шаровский о премьере "Тахмины и Заура" на сцене Русской драмы - ИНТЕРВЬЮ

30 июня на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоится премьера спектакля "Уйди из моих снов" по произведению народного писателя Азербайджана Анара "Шестой этаж пятиэтажного дома".

За две недели до спектакля Day.Az побеседовал с режиссером постановки и актерами, занятыми в спектакле, о подробностях предстоящей премьеры.

Известное так же, как "Тахмина и Заур", произведение "Шестой этаж пятиэтажного дома" в новом прочтении режиссера-постановщика, главного режиссера театра, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского рассказывает историю любви и предательства.

Народный артист Азербайджана Александр Шаровский (режиссер-постановщик):

"Премьера спектакля посвящается автору произведения, народному писателю Анару. Он для меня фигура очень значимая. И что примечательно, моя карьера начиналась в этом театре с его пьесы "Лето в городе", где я играл Гияса.

Я никогда не думал, что буду ставить это произведение. Когда Анару исполнилось 80 лет, я решил, что нужно отметить юбилей этого выдающегося человека, и захотел сделать это именно таким образом.

Я выбрал эту пьесу, так как это хорошо прописанная история любви. А я считаю, что театру лучше всего заниматься не политикой или социальными проблемами, а проблемами сердца, любви и души человека.

"Уйди из моих снов" - название русского перевода произведения, который сделал Жуховицкий. И мне это название больше нравится, потому что я делаю спектакль, который вырастает из снов, из воображения Заура.

В театре у нас более 55 актеров и все они замечательные. Но я пошел на серьезный эксперимент - главные роли я отдал молодым артистам, которые роли такого масштаба еще не играли. Считаю, что именно в таких условиях артист может расти. Я сам рос именно так, будучи молодым, играл серьезные роли. Актер растет на серьезном материале.

Провал спектакля - всегда вина режиссера. Успех спектакля - достижение актеров. Думаю, артисты вытащат спектакль.

Анар спросил, почему я хочу ставить эту пьесу, она же 80-х годов. На что я ответил, что тема любви - вечная. Тема предательства и верности, счастья и несчастья - вот ряд проблем, которые мы пытаемся решить.

Мы делаем свой вариант спектакля, не трогая текста Анара. Для меня история Тахмины и Заура - современная. Мы поменяли лишь несколько слов, которые сегодня не используются. А так, это абсолютно современная пьеса. И для меня она очень важна.

Когда-то в театре ставили спектакль "Тахмина и Заур", но я его не помню. И вообще у меня есть манера - если я ставлю спектакль, то стараюсь не интересоваться, что делали до меня другие режиссеры. Если только это не касается "Короля Лира".

Пьеса очень умная. Она о тех скрытых, на первый взгляд, человеческих взаимоотношениях, которые дают людям возможность быть счастливыми, либо не дают.

Можно сказать, что главным разрушителем счастья в этой истории является Зивер ханум - очень любящая своего сына мать. Ее ребенок встречает женщину, которая оказалась певицей. А в любом обществе люди сцены - изгои. Эта история не имеет времени.

Я всегда спорил со всеми своими даже близкими друзьями, которые считают, что театр - это место, где расцветает грех. А я знаю, что театр - самое чистое место на земле. Грех расцветает не в театре, а за пределами театра. Актеры торгуют собственным сердцем, чувствами. И то, что героиня этого спектакля стала знаменитой певицей, говорит о масштабе ее души. Ведь чтобы стать певицей, надо уметь открывать свою душу людям. А когда человек раскрывает свою душу, все говорят что он развратный.

И вот так случилось, что весь город ополчился на Тахмину. И у ее любимого - Заура - не хватило душевной силы и мощи, и он ее бросил. Редко у кого хватает сил противостоять обществу. Он ее предает и в результате Тахмина погибает. Это неудивительно, потому что, когда у человека отнимают сердце, любовь, он погибает.

Вот это я со своими замечательными коллегами хочу показать на сцене театра. У меня, к счастью, очень хорошая труппа, и на каждую роль нашлись замечательные артисты.

В этом спектакле все сводится воедино - прошлое, настоящее, будущее. На протяжении всего спектакля актеры находятся на сцене, никто не уходит за кулисы.

Я хочу отметить тех, кто вместе с актерами и со мной работает над созданием спектакля - художник-постановщик, заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев, видеоинсталляция - Джавид Имамвердиев, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, ассистент режиссёра и хореограф - Рауля Турккан.

Отмечу, что немалую роль в этом спектакле играет видеоряд, так как действие происходит в аэропорту, но на мониторе показываются не только прилет и отлет самолета, а также интервью с Тахминой в Москве, клип с ее песней и финальный монолог. Кстати, в пьесе финального монолога нет. Но мне как режиссеру этого было мало, и я сделал многоговорящий финал".

Ибрагим Чингиз (Заур)

"Это моя первая серьезная роль в театре. И я рад, что мне посчастливилось играть именно ее.

Мне нравится роль Заура, так как персонаж мне очень близок.

Человек борется с обществом, но в этой борьбе он проигрывает. Общество его постоянно нагнетает, накручивает, чтобы он расстался с девушкой, которая его любит и верна ему. Общество думает, что актриса не может быть достойной женщиной. В итоге он проигрывает этому обществу.

Это очень сильное произведение, очень актуально даже сегодня.

Добавлю, что если бы я был на месте Заура, я бы не проиграл".

Ольга Арсентьева (Тахмина)

"Мне нравится роль Тахмины, но она очень тяжелая. Эмоционально переживать каждый раз эту трагедию достаточно сложно. Тахмина - несчастная женщина, жизнь которой разрушили слухи, разговоры, менталитет. В современном мире эти ментальные ограничения все еще присутствуют. Я думаю, ничего не изменилось в нашем обществе, несмотря на то, что произведение было написано в 80-е годы".

Тамилла Абуталыбова (Франгиз)

"Я играю роль невесты Заура. Это несчастная девушка, которую выдают замуж за Заура, чувства которого к Тахмине еще живы.

Он женится на другой, потому что на него надавило общество. Женится на девушке, которую не любит, и она это чувствует. Поэтому она несчастна, поэтому страдает. К сожалению, таких пар очень много.

Считаю, очень многим понравится этот спектакль, так как это вечная тема, такие истории всегда будут актуальны".

Заслуженная артистка Мелек Абасзаде (Алия, мать Франгиз)

"Это классический образ матери, которая, полагаясь на общепринятые мнения, считает, что только ей самой видней, какой путь для дочери счастливый. Она, в принципе, берется решать судьбу дочери, как это часто делают наши родители.

Сейчас, в силу своего возраста, я прихожу к тому, что родители чаще всего бывают правы. Но это очень тонкая грань - кто прав, а кто нет. Есть одна неоспоримая истина - создание семьи, если нет взаимной любви, ведет к провалу брака.

Любой брак в любом случае, как "кот в мешке", никогда у нас нет никаких гарантий. Но когда отношения начинаются с любви обеих сторон и они заинтересованы в браке, есть больше шансов для счастья. А что будет дальше, знает один Всевышний.

В данном случае я считаю что Франгиз - жертва брака, потому что сердце ее избранника принадлежит другой женщине. Как минимум, в этом случае, думаю, родители должны оставлять детям шанс выбирать тех, кто сам их выбрал, потому что это очень важно.

Кто-то обвинит мою героиню, кто-то будет оправдывать. Но я думаю, в любом случае права любовь, так как это подарок свыше".

Народная артистка Азербайджана Аян Миргасымова (Зивер, мать Заура)

"Зивер - моя первая отрицательная роль. У меня был вопрос к режиссеру, я не знала, как же мне оправдать эту женщину. Ведь играть зло и внутренне не иметь оправдания - сложно. Но Александр Яковлевич мне помог, сказав, что ее оправдывает безграничная любовь к сыну. Именно эти светлые чувства толкают ее на такие поступки".

Заслуженная артистка Наина Ибрагимова (Медина, подруга Тахмины)

"Я очень рада, что принимаю участие в этом проекте. Мне нравится, что спектакль не похож ни на фильм, ни на другие спектакли.

К сожалению, события произведения Анара хоть и касаются 80-х, такое и сегодня случается в нашей стране. Спектакль демонстрирует то, как социум может убить человека.

Я играю роль единственной подруги Тахмины. У нее никого нет, кроме подруги Медины, на руках которой Тахмина и умирает от любви к Зауру.

Я, наверное, - единственный персонаж в спектакле, кто действительно относился к ней очень искренне. Я была сильнее ее по характеру, намного сильнее. Это проявляется и в моем отношении к Зауру. Если до этого что-то снималось и ставилось и люди, которые играли Медину, относились к Зауру с некоей жалостью, то я считаю, что его не за что жалеть, он просто предал свою любовь. Он ее бросил и женился на другой, когда она умирала, он улетел с невестой и даже не писал ей. Заур ее предал. И я считаю, что он - главный убийца. Он позволил обществу оскорблять Тахмину. А Мадина - единственная, кто защищает ее. Считаю, что Заур был просто недостоин ее любви.

Спектакль сложный, интересный, тяжелый. Все персонажи на протяжении всего спектакля находятся на сцене, и все лезут в их личную жизнь, что очень актуально".

Также в спектакле задействованы заслуженный артист Салман Байрамов, актеры театра - Ягуб Зейналов, Руфат Назаров, Рустам Керимов, Мурад Исмайлов, Рамиль Алиев, Майа Воробжанская, Илькин Мехтиев, Надир Абдурагимбеков, Милана Соколенко.

Билеты на спектакль продаются в кассе театра, начало спектакля - в 19.00.

Франгиз Агаларова