Грандиозная премьера спектакля "Уйди из моих снов" в Русдрам театре

30 июня в Азербайджанском государственном русском драматическом театре состоялась премьера спектакля "Уйди из моих снов" по мотивам пьесы "Шестой этаж пятиэтажного дома" народного писателя Азербайджана Анара.

Известная история любви, несмотря на то, что была написана в 80-е годы, до сих пор сохраняет актуальность. В интерпретации режиссера постановки - главного режиссера театра, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского пьеса превратилась в современный спектакль, отражающий проблемы общества, которые не сильно изменились с 80-х годов.

Спектакль, подготовленный по заказу министерства культуры, был приурочен к 80-летию автора этого произведения - Анара.

Индивидуальный подход режиссера к своей работе начинался уже с названия спектакля. Казалось бы, проще было назвать его "Тахмина и Заур", так как после выхода фильма, снятого режиссером Расимом Оджаговым в 1993 году, именно под этим названием произведение стало еще более популярным. Но режиссер оставил малоизвестное название пьесы в переводе Леонида Жуховицкого. Малоизвестное, но очень емкое, отражающее всю сюжетную линию спектакля и всю боль главных героев.

События развиваются в зале ожидания в аэропорту - Заур (Ибрагим Чингиз ) вместе со своей супругой Франгиз (Тамилла Абуталыбова) возвращаются в Баку после медового месяца. Рейс задерживается, Заур засыпает и видит во сне Тахмину (Ольга Арсентьева) - свою первую любовь.

Ему снится время, когда они с Тахминой были вместе. Но общество против их союза. Ведь Тахмина - певица, да еще в разводе, да еще очень красивая. Мужчины хотят завести с ней любовные отношения, а женщины стараются держать своих мужчин подальше от нее.

Тахмина, несмотря на все горести жизни и сложности судьбы, остается порядочной женщиной. Но это не помогает ей избежать сплетен, слухов которые о ней распускают не только женщины, но и мужчины, не сумевшие получить от нее желаемого.

Эти слухи заставляют Заура ревновать Тахмину и сомневаться в ее честности.

Как говорил ранее Day.Az Александр Шаровский, "провал спектакля - всегда вина режиссера. Успех спектакля - достижение актеров". Зная это, режиссер доверил главные роли молодым актерам, прежде таких масштабных ролей не игравшим. Это был риск, но режиссер пошел на него ради роста этих актеров. И, слушая продолжительные овации зала, который около 10 минут аплодировал стоя, было понятно, что режиссер не ошибся.

В спектакле задействованы как известные актеры театра так и начинающие - народная артистка Аян Миркасимова (Зивер ханум - мать Заура), Ягуб Зейналов (Меджид - отец Заура), заслуженная артистка Мелек Абасзаде (Алия - мать Франгиз) и Руфат Назаров (Муртуз - отец Франгиз), заслуженные артисты Салман Гамбаров (Мухтар) и Наина Ибрагимова (Медина), а также Рустам Керимов (Спартак), Мурад Исмайлов (Джаби), Майя Воробжанская (Физза), Илькин Мехтиев (Саша), Милана Соколенко (Лена) и Надир Абдурагимбеков (Дадаш).

Профессиональные актеры великолепно воплотили в жизнь задумки режиссера, и своей проникновенной игрой заставили зрителя сопереживать, негодовать или грустить вместе с ними.

Особенно хотелось бы отметить великолепное воплощение роли Зивер ханум, гнев которой Аян Миркасимова оправдала настоящими (!) слезами матери в финале. Ее игра вызвала восторг публики, которая наградила ее громкими восклицаниями "браво".

Довольно сложный по структуре спектакль, где все 16 актеров на протяжении всего действия находятся на сцене, был успешен также благодаря людям, которые вместе с режиссером остаются за кулисами - это художник-постановщик, заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев, видеоинсталляция - Джавид Имамвердиев, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, ассистент режиссёра и хореограф - Рауля Турккан.

Немалую роль в этом спектакле играет видеоряд, так как действие происходит в аэропорту, но на мониторе показываются не только прилет и отлет самолета, а также интервью с Тахминой в Москве, клип с ее песней и финальный монолог. А это, кстати, задумка режиссера - ведь в пьесе финального монолога нет.

Сожаление вызывает лишь один факт - чтобы увидеть этот спектакль вновь, нужно ждать открытия следующего сезона.

Франгиз Агаларова