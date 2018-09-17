Основатель STEP IT Academy: "Азербайджан первая страна, где нашим партнером выступило государство" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Сегодня невероятно популярны истории успеха знаменитых людей, ведь на них хотят равняться миллионы. Одним из таких личностей можно считать основателя STEP IT Academy Дмитрия Корчевского. Филиалы их академии уже действуют в 18 странах мира, а действующий в Азербайджане филиал на днях отметил свое 2-летие.

В беседе с Day.Az Корчевский рассказал свою историю успеха, как создавалась академия и чему она учит своих студентов.

Мне 43 года. Я одессит. Родился в семье математиков. Родители были не богаты, но они с детства вложили в меня, на мой взгляд, две очень важные вещи - отсутствие страха и любовь к математике. Я считал, что стану математиком, и ни о чем другом для себя не думал, но увлекся программированием, и это затмило все (улыбается).

"Программистом не стал и очень сильно расстроился"

Начинал я с программирования калькулятора. Тогда только появлялись первые программы, и, конечно, это был безумно привлекательный мир. Поэтому я пошел в Институт на программиста.

Институт я окончил, но программистом не стал и очень сильно расстроился. В процессе обучения было понятно, что нас не тому учат, но нужно было работать.

Я приходил в компании и предлагал им IT-услуги, и часто за возможность работать на их технике я создавал для них всякую IT-инфраструктуру, писал программы. Я делал это бесплатно, но зато учился. Это было конец 1980-х начало 1990-х.

Набравшись опыта, уже делал разные разработки для компаний, а параллельно преподавал. Сначала учил математике, потом, видя мои успехи в IT, ко мне стали водить детей, чтобы я их учил всему, что знаю сам.

"Появилась идея образовать бизнес"

В Одессе меня уже достаточно хорошо знали. Родители детей видели, что во мне нуждается огромное число компаний, и поток желающих обучаться у меня быстро рос. Когда людей стало очень много, все мое время было расписано, появилась идея образовать бизнес.

Я начал подбирать преподавателей. Стало понятно, что всем нужен одинаковый продукт, одинаковая последовательность, то есть системный подход. Им нужны были не те знания, которые я получил в институте, а знания, приобретенные во время работы, те, что действительно сделали меня программистом.

Тогда мы с женой организовали академию - учебное заведение, которое не только учит пользоваться компьютером и программировать, а создали продукт, который на выходе делал человека востребованным на рынке специалистом.

В то же время я поступил в аспирантуру, прошел курс по психологии, параллельно увлекся физико-математическими науками, защитил кандидатскую в этом направлении, а полгода назад защитил докторскую по педагогике. Поэтому можно сказать моя научная деятельность всегда шла параллельно бизнесу.

"Я очень хорошо знал, что нужно рынку"

В 1999 году мы открыли Step IT Academy. Нашей ключевой ценностью, которую мы позиционировали, было то, что образование нужно получать ради работы, а не красивого диплома. Я очень хорошо знал, что нужно рынку, потому что на этом рынке меня разрывали на части. Знал, какие знания необходимы, а какие бесполезны, поэтому в нашей учебной программе не было ничего бесполезного.

Когда мы открылись, у нас было 90 учеников - первый набор. Мы сняли помещение, отремонтировали офис. Ремонт делали своими руками (улыбается). Сейчас это может показаться смешным, но тогда это выглядело очень круто - у нас не было денег, мы взяли парты у одного училища, покрасили их в черный цвет, чтобы выглядели как-то красиво, необычно. И через три месяца после начала занятий случился пожар!

В здании, где мы арендовали офис, было училище и бухгалтерия. Выяснилось, что в понедельник должна была прийти какая-то ревизия, и так получилось, что бухгалтерия загорелась в ночь воскресенья.

"Позвонила знакомая и сказала, что академия горит"

Была середина декабря, ночью позвонила знакомая и сказала, что академия горит. Мы помчались туда и стали выносить из здания что могли. Часть техники успели вынести, Настя (моя жена) первым делом вытащила сейф, который в нормальное время не поднимут два здоровых человека (как она это сделала, мы до сих пор не понимаем) (смеется).

Мы оказались на грани банкротства, были не в состоянии предоставлять услуги. Мебель, большая часть техники сгорели.

Это было серьезным испытанием для нас. Но мы решили, что не сдадимся. Объявили зимние каникулы чуть раньше. А тем временем нашли новое помещение, договорились о рассрочке аренды, снова сделали ремонт, купили новую мебель, оборудование и уже через месяц Step IT Academy продолжала свою работу.

"Мы были очень уникальной академией"

Тогда очень сильно помогла команда. Это были люди, которые верили в наше дело, которое сегодня назвали бы модным словом "старт-ап". Мы были очень уникальной академией, потому что все учили тому, что принято, а мы давали совершенно новые знания, которые были необходимы на рынке. Мы не преподавали по учебникам (их просто не было). Я и мои друзья давали студентам свои знания, полученные в результате работы на этом рынке. И ученики нашей академии, еще не завершив обучения, находили себе работу.

Когда наше финансовое положение более менее наладилось, мы открыли филиалы в Донецке, Днепропетровске и Полтаве, затем Днепре, Запорожье, Львове...

Потом уперлись в производительность, потому что невозможно управлять большим количеством филиалов, не имея общей системы, мы просто клонировали нашу методологию, а системы управления не было.

Мы на 7 лет остановили рост числа филиалов академии и приводили в порядок систему управления, разрабатывали правила, процессы и т.д. И начали дальше открывать филиалы.

"У нас сейчас более 20 самостоятельных систем управления бизнесом"

Чем больше было филиалов, тем лучше у нас было понимание того, как надо управлять бизнесом, как правильно строить коммуникацию, как воспитывать студентов, как обучать преподавателей и т.д. У нас сейчас более 20 самостоятельных систем управления бизнесом, и для работы со студентами и для организации учебного процесса. Самое главное, эти системы могут быть полезными практически любой компании, и сейчас мы развиваемся и в этом направлении. Именно эти системы позволили нам за два последних года открыть 22 новых филиала.

Сегодня нам уже нет необходимости искать города, где мы могли бы открыть свой филиал. Теперь люди сами обращаются к нам, и если появляются партнеры, то появляется и филиал. Кстати, Азербайджан первая страна, где нашим партнером выступило государство. И сейчас мы прорабатываем такое же партнерство в Турции. В данный момент мы ведем переговоры, и это та ситуация, которая происходила в Баку три года назад. Я доволен тем, что мы сделали в Баку, мы двигаемся четко по плану, в некоторых местах даже с опережением.

Мы разрабатываем новые продукты, новые направления, которые обкатываются в некоторых филиалах, а потом становятся достоянием всей сети. Сейчас мы работаем над проектом X-Lab, который делает из детей практически людей со сверхспособностями (я бы сказал сверхнавыками, но сверхспособности - звучит красивее). Мы улучшаем память. Например, позволяем запомнить стих с первого прочтения и навсегда. Мы владеем технологиями по формированию специфических навыков у детей, например, по улучшению памяти, внимания, скорочтения, креативности и т.д. Знание трансформируется в умение, а умение в навык, которые вырабатываются путем тренировки. И это может сделать каждый.

"Когда-то мы сделали первый шаг, открыли первый "Шаг" в Одессе"

"Шаг" ("STEP") очень хорошо показывает идею нашей академии. Как говорится, дорога в тысячу миль начинается с первого шага, и можно пройти любую самую длинную дистанцию просто шагая. И мы ступенька за ступенькой преодолеваем себя. Маленькими шагами люди поднимаются на Эверест, маленькими шагами люди становятся миллионерами. Шагая каждый день рано или поздно вы придете к цели. И так делает академия - у нас есть цель, мы к ней движемся. Когда-то мы сделали первый шаг, открыли первый "Шаг" в Одессе, сейчас филиалов больше 60-ти. И все это делалось шаг за шагом. Мы никуда не спешим, мы каждый шаг делаем осознанно и двигаемся вперед. Это наша философия, которая отражается в названии академии.

Преодолевайте себя, делайте шаг за шагом. Каждый день вы должны совершенствоваться, каждый день двигаться вперед. Если вы пропустили один день, то значит кто-то другой вас обгонит. Студентов Step IT Academy около 40 000. Конечно, не каждый из них будет конкурировать с другим студентом на глобальном рынке, независимо от того, где ты находишься - в России, Грузии или Азербайджане, но этот рынок глобален, есть другие специалисты в этой сфере. И быть лучше - обязательство.

Есть много тех кто, например, живет в Украине и зарабатывает, принимая заказы из заграницы. Это нормально для нашей сферы, просто другие об этих возможностях, может быть, не знают, не используют свой потенциал. Понятно, что ты можешь пойти в какую-то компанию и быть помощником сисадмина, зарабатывая смешные деньги, а можешь продать свои услуги на одном из сайтов, и тебе не надо даже выходить из дома. Ты можешь сидеть на диване и зарабатывать деньги, а можешь и не зарабатывать. Все зависит от того, как ты используешь свои знания, если ты не ищешь пути развития, способов применения знаний, то, я считаю, ты глупый человек. Мы очень часто сами ставим себе преграды, хотя их нет на самом-то деле. Мы просто построили вокруг себя клетку и живем в ней. Люди построили себе "модель мира" и не могут понять, что мир изменился.

Франгиз Агаларова