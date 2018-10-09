Азербайджанские народные песни в различных интерпретациях – фестиваль в Баку - ФОТО

В Азербайджане впервые проходит Фестиваль народных песен, сообщает Trend Life. Фестиваль организован Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке Министерства культуры Азербайджана, совместно с Международным центром мугама, Азербайджанской национальной консерваторией и Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Фестиваль проходит с 8 по 12 октября.

В рамках фестиваля в Международном центре мугама состоялась научная конференция. На открытии директор Mədəniyyət TV, художественный руководитель фестиваля Рамиль Гасымов отметил, что главная цель проекта - пропаганда и передача будущим поколениям национально-духовных ценностей. В рамках фестиваля азербайджанские народные песни будут представлены в различных интерпретациях - в сопровождении симфонического оркестра, с джазовыми композициями, в исполнении хора и ансамбля.

Рамиль Гасымов подчеркнул, государством уделяется особое внимание сохранению национального искусства и наследия, пропаганде во всем мире.

Председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде оценила проведение фестиваля как значимое событие, которое сыграет важную роль в культурной жизни страны.

Ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими выступил на тему "Azərbaycan xalq mahnılarının arenjeman olunması" ("Аранжировки азербайджанских народных песен"), проректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Гюльназ Абдуллазаде "Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında xalq mahnılarından istifadə məsələləri" (Примеры использования в творчестве азербайджанских композиторов народных песен"), заведующий кафедрой Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Ариф Бабаев "Tədris prosesində xalq mahnılarının öyrədilməsi" (Изучение народных песен в процессе обучения), заведующая отделом Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Наиля Рагимбейли "AMEA-nın folklor institutunun folklor şöbəsində xalq mahnılarının işlənmə metodikası" ("Методика обработки народных песен в отделе фольклора Института фольклора НАНА").

В рамках фестиваля будут представлены композиции из Золотого фонда радио, уникальные народные композиции, которые передаются из поколения в поколение в регионах страны. В мероприятиях примут участие известные исполнители народных песен и представители талантливой молодежи. Трио-коллективы, ансамбль "Xatirə", и хор имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского телевидения и радио представят гостям фестиваля забытые и редкие композиции народного творчества. В заключительный день заслуженный артист Рамиль Гасымов исполнит народные песни в сопровождении симфонического оркестра