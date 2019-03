Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил совместную работу с азербайджанским диджеем DJ Heyder.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на страницу музыканта в соцсети.

Совместная работа - это новый ремикс на песню "Let Me Go" ("Отпусти меня").

"Друзья, представляю вашему вниманию еще одну совместную работу с DJ Heyder - новый ремикс на песню "LetMeGo". DJ Heyder родом из моего родного города Баку, он работал с такими известными артистами как One Republic, Robin Schulz и многими другими", - написал в Instagram EMIN.

Напомним, что в 2018 году EMIN и DJ Heyder презентовали официальный ремикс на песню "I Should`ve Known Better".