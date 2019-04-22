19 апреля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета композиторы Стефано Мускаритоло (Италия) и Кямаля Ализаде (Азербайджан) представили проект в сотрудничестве со знаменитым Венецианским университетом Ка 'Фоскари под названием "Барокко и Мугам: Вода и Огонь".

Именитый итальянский этно-музыколог и исполнитель на нее (продольная флейта), эксперт мугама Джованни де Зорзи открыл вечер с вступительной речью.

Джованни де Зорзи в 2008 году со своим ансамблем участвовал в первом Международном фестивале "Мир мугама" в Баку. Будучи представителем европейской культуры, у него есть прекрасное понимание восточной музыки.

В своей речи он рассказал о концепции концерта, которая ярко выражена в названии "Барокко и Мугам: Вода и Огонь". В этот вечер Венеция и Азербайджан, город Воды и страна Огня, соединились в синтезе музыки барокко и мугама.

В исполнении оркестра Театра оперы и балета под руководством главного дирижера и музыкального руководителя Театра, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева и солистов вечера прозвучали Концерт для флейты и струнного оркестра "Il Gardellino" А.Вивальди, ария "Armatae Face et Anguibus" из оперы "Торжествующая Юдифь" А. Вивальди, ария "Словно корабль в бушующем море" из оперы "Артаксеркс" Р. Броски, а также произведения современных композиторов двух стран Стефано Мускаритоло и Кямали Ализаде, выдержанных в стиле барокко-мугама.

Произведения Стефано и Кямали посвящены Венеции, Шуше, Ходжалы. В них прозвучали слова поэта Имадеддина Насими и Джан Батиста Марино и Джакомо Леопарди. Сочинения С. Мускаритоло: "Follia, Acqua e Parole", "Elements", Прелюдия на азербайджанскую народную песню "Шушанын даглары" и Фуга на тему "Сары гялин", "Lux Fulgebit ", посвященное Пасхе, с мыслью о парижском соборе Нотр-Дам, а также произведения К. Ализаде: "Vocalise for Khojaly", "Il Ponte dei Sospiri", "O Patria Mia", "Nesimi Qazeli", "Minuetto" поразили публику.

Кямаля Ализаде в беседе с Day.Az сообщила, что ее произведения были признанием в любви Венеции, а произведения Стефано - признанием в любви Азербайджану.

Солировали известные музыканты, заслуженные артисты Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано), Эйюб Алиев (виолончель), а также Лала Садыхзаде (клавесин), Надир Меликов (скрипка), Кямаля Ализаде (клавесин) и трио Сахиб Пашазаде (тар), Тогрул Асадуллаев (кеманча), Солтан Алиев (нагара).

Кроме этого в концерте приняла участие всемирно известная флейтистка Луиза Селло, которая не раз выступала в Баку и сотрудничала с азербайджанским композитором К. Ализаде.

Композиторы и музыканты представили великолепную концертную программу, которую зал по достоинству наградил овациями и возгласами "браво".

В беседе с Day.Az музыковед, профессор Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли, заслуженный деятель искусств Зумруд Дадашзаде напомнила высказывание Р. Киплинга - "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись" и отметила, что современная культура опровергла это утверждение.

"В XX веке именно билингвальные композиторы, представители азербайджанской музыкальной школы, создали удивительные примеры синтеза двух типов мышления - западного и восточного. Вспомним хотя бы фантазию Узеира Гаджибейли для оркестра народных инструментов на основе темы Моцарта или симфонии Гара Гараева и Джовдета Гаджиева, в которых произошло удивительное спряжение древнего мугама и элементов баховской стилистики.

Признаюсь, я с опаской и волнением шла на концерт. Не секрет, что сегодня тема Востока очень востребована, создается огромное количество музыки, где эксплуатируется эта восточная специфика. И эти экзотические опусы зачастую не имеют ничего общего с подлинным искусством, преследуя лишь одну цель - шокировать публику. Однако этот концерт меня приятно удивил", - сообщила музыковед.

З. Дадашзаде подчеркнула, что композиторам и музыкантам удалось объединить две стихии, два типа мышления, две культурные традиции, объявленные в названии концерта.

"Именно модальная основа стала объединяющим началом такого симбиоза. А также глубина и разнообразие эмоциональной палитры этих жанров музыки. Каждый номер этого концерта вызывал массу положительных эмоций. Вкус не изменил замечательным авторам этого вечера", - сказала она.

Концерт сделал для бакинской публики много сюрпризов.

"Меня очень порадовало и удивило решение цикла прелюдия и фуга на основе азербайджанских народных песен С. Мускаритоло. Например, песня "Сары гялин" вдруг стала темой для очень весомой развитой фуги. И я не могу не отметить финальный минуэт К. Ализаде. Изысканный номер, где сошлись звучание тара, оркестра и флейты. И это было сделано с большим вкусом, с пониманием языка европейской музыки, стилистики барокко и в то же время глубины мугама. Это был очень убедительный, яркий, изобретательный синтез. Кямале удалось сделать это с большим мастерством", - поделилась З. Дадашзаде своими впечатлениями.

Зумруд ханум сообщила, что Стефано уже давно живет в Баку и он настолько проникся стилистикой азербайджанской музыки, что синтез, который он представил, всех удивил и убедил. Она также подчеркнула, что украшением концерта стало выступление потрясающей Фариды Мамедовой. "Это было феерическое исполнение барочных арий и миниатюры на стихи Насими, которая стала новым словом композитора К. Ализаде в жанре романса-газели.

"Этот концерт достоин того, чтобы быть представленным на разных концертных площадках мира. Это очень профессиональная, весомая работа, очень серьезный подход к концепции", - заключила музыковед.

Добавим, что концерт был проведен при поддержке Университета Ка Фоскари в сотрудничестве с "United Cultures".

Ф. Агаларова