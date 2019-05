Один из самых известных азербайджанских современных художников Баби Бадалов известен как поэт-визуалист, работающий в области инсталляции и перформанса. Родившийся в Лерике он начал свою карьеру, став членом независимого художественного движения в Санкт-Петербурге в 1990-х годах. А с 2008 года Баби живет и работает в Париже.

"Я жил в Санкт-Петербурге и слова писал уже в 1980-е. В Баку я жил мало, 4 года во время учебы, а потом еще вернулся в 1999-ом и жил здесь до 2005-го. Раньше меня называли российским художником, потому что я работал в Питере", - сказал Баби в интервью Day.Az.

Его работы экспонировались на многих выставках в международных музеях и галереях, включая: Quand la Litterature Sort du Livre, Festival Extra, Центр Помпиду, Париж (2018); Je Suis Mazimir Kalevich, Новый музей, Санкт-Петербург (2018); Refugee Politic Refugee Poetic, Национальный музей истории иммиграции, Париж (2017); Partisanism, Художественная галерея Tensta, Стокгольм (2016); For the Wall For the World, Дворец Токио, Париж (2016); FUCK GOLF, Kunstraum, Мюнхен (2015) и MIGRANT POETRY, Центр современного искусства La Station, Ницца (2015).

Бадалов также участвовал в различных биеннале и художественных фестивалях по всему миру, таких как 5-я Реннская Биеннале (2016), 11-я Кванджуйская Биеннале (2016), 6-я Московская Биеннале (2015), 15-я Джакартская Биеннале (2013), а также Manifesta 8 (2010).

Бадалов никогда не рисовал пейзажей. Он изначально хотел делать что-то странное, современное.

"Я не знаю, что такое "современное". То есть я понимаю, что это когда ты очень умный и ведешь время вперед, а не оно ведет тебя. Но форма... Какой должна быть форма? Это может быть тот же самый пейзаж, но мысль, вложенная в него, может быть современной", - говорит художник.

Контркультурное восприятие, оставшееся после петербургской эпохи, продолжает отражаться в его творчестве. В своих работах он исследует такие темы, как миграция, смена культур, капитализм. И все это через язык, который влияет на личность.

Именно язык является одним из главных источников вдохновения художника. Он владеет азербайджанским, талышским, русским, английским, французским языками. И в своих работах порой соединяет слова из разных языков, чтобы подчеркнуть схожесть различных культур.

"В основном я пишу на английском. Даже живя во Франции, считаю, что надо писать на английском, потому что это глобальный язык. И я чувствую, что когда делаю работы на английском, то говорю со всем миром. Работы, созданные для Азербайджана (выставка в YARAT), могут быть только визуально интересны иностранцам, но смысл будет понятен лишь азербайджанцам", - признается Баби.

Говоря о своем творческом пути, художник отметил, что всегда любил экспериментировать и был открытым для всех форм выражения.

"Я много лет "рисую" словами и понял, что слова намного сильнее, выразительнее и проще для восприятия. С ними можно намного быстрее и легче донести свою мысль до зрителя. Поэтому мне очень нравится мой стиль самовыражения.

В темах и средствах выражения я никогда себя не лимитирую. Считаю, что художник должен реагировать на все, что происходит в мире. В своем творчестве стараюсь быть в дискурсе мировых проблем и никогда не быть жертвой какой-нибудь коммерции, или даже своего эго", - сказал художник.

Более 10 лет он не был в Азербайджане и проведение выставки на родине стало значимым событием в его биографии. В данный момент в Центре Современного Искусства YARAT проходит его персональная выставка под названием "ZARA Tustra".

Данная выставка отражает крайность капитализма в лице массового бренда ZARA и древней культуры Зароастризм.

В этой экспозиции Баби представляет инсталляцию, полностью выполненную из его работ по текстилю, как более ранних, так и совершенно новых, отражающих его взгляд на конфликт между традициями и нынешним культурным климатом Азербайджана - страны стремительно развивающегося капитализма.

"Я пережил много трудностей в своей жизни. И считаю, что меня на ногах держало мое хорошее воспитание. Семья заложила во мне моральные основы, которые не дали мне сдаться. Отец учил меня быть честным и не ломаться ни при каких условиях", - сказал Баби.

Представленная на выставке работа Бадалова, чей жизненный путь - это путешествие от одной страны и культуры к другой, - основана на его личном опыте отверженности, в частности, на основании гендерной или сексуальной принадлежности, хотя инсталляция также намекает и на широкие геополитические мотивы отторжения.

"Я счастлив, что сделал выставку в Баку. Рад, что смог помочь своей стране, но это не патриотическое чувство. Я вижу, что здесь люди живут прошлым. То есть только обсуждают семейные проблемы, следуют традициям, которые уже не приемлемы в наше время.

Я живу в Париже и чувствую себя в этом городе комфортно. Могу сказать, что это мой город. Я живу в районе не бедном, но полном эмигрантов, интеллектуалов... Люди там проще и мне это нравится", - сказал Баби.

Добавим, что персональная выставка "ZARA Tustra" в YARAT продлится до 16 июня. Вход свободный.

Франгиз Агаларова