5 турецких фильмов, которые стоит посмотреть дома

Один из плюсов карантина в том, что теперь можно посмотреть фильмы, которые отнимают много времени. Но не на то, чтобы их посмотреть, а на то, чтобы их "переварить".

Мы собрали 5 турецких кинокартин, на которые у вас в бешенном ритме современной жизни не хватало времени, но которые обязательно стоит посмотреть.

"Зимняя спячка" ("Kış Uykusu")

Режиссер: Нури Бильге Джейлан

Сценаристы: Нури Бильге Джейлан, Эбру Джейлан

Жанр: драма

В главных ролях: Халук Бильгинер, Мелиса Сёзен, Демет Акбаг, Неджат Ишлер и др.

Первый показ "Зимней спячки" состоялся на Каннском кинофестивале в 2014 году, где он получил огромное число наград, в число которых входит Золотая пальмовая ветвь.

Выйдя на пенсию и завершив карьеру театрального актера Айдын возвращается в Каппадокию, где управляет бутик-отелем, оставшимся ему в наследство от родителей. Здесь он проводит дни в мелких хозяйственных заботах, и тешит себя ведением колонки в одной из местных газет. Его давняя мечта - написать большой труд об истории театра в Турции.

Айдын живет вместе со своей молодой женой, которая занимается благотворительностью и кажется очень далекой от мужа, а также с сестрой, которая вернулась в отчий дом после развода с супругом, но продолжает скучать по нему и считает себя виноватой в разводе.

Когда Айдын, устав от непонимания между собой и близкими ему людьми, захочет ненадолго уехать, снегопад преградит ему все пути.

Фильм длится три часа и шестнадцать минут. Казалось бы, здесь не происходит никаких экстремальных событий, но суть фильма в ярких философских диалогах и невероятно красивых кадрах, которые то и дело держат наше внимание, словно давая передышку между эмоциональными бурями героев картины.

"Однажды в Анатолии" ("Bir zamanlar Anadolu'da")

Режиссер: Нури Бильге Джейлан

Сценаристы: Нури Бильге Джейлан, Эрджан Кесал, Эбру Джейлан

Жанр: криминальная драма

В главных ролях: Танер Бирсель, Мухаммет Узунер, Йылмаз Эрдоган, Фырат Таныш и др.

"Однажды в Анатолии" Нури Бильге Джейлана, вышедший на экраны в 2011 году отмечен Гран-при Каннского кинофестиваля.

На фоне раскрытия преступления между врачом и следователем, которые вместе со всей полицейской командой, ведомой преступником, ищут труп, завязывается разговор о странных смертях, раскрыть причину которых невозможно. Но у врача на этот счет есть свое мнение, которое в итоге оказывается действительным.

В этом фильме особенно чувствуется влияние на Нури Бильге Джейлана таких режиссеров как Тарковский и Звягинцев. Панорамы, открывающиеся зрителям на всем пути героев, просто завораживают.

"Невинность" ("Masumiyet")

Режиссер: Зеки Демиркубуз

Сценарист: Зеки Демиркубуз

Жанр: драма

В главных ролях: Дерья Алабора, Халук Билгинер, Гювен Кирач и др.

Влияние на турецкий кинематограф оказали не только русские режиссеры, но и русская классическая литература. Например, шлейф от романов Достоевского тянется в фильмах Зеки Демиркубуза очень явно.

В картине "Невинность" Юсуф совершает "преступление чести", убивая любовника сестры. Ее он тоже пытался убить, но ей чудом удалось выжить, потеряв при этом язык. Выйдя из тюрьмы, он не знает, чем будет заниматься, и перед истечением срока даже просит у начальника тюрьмы оставить его в колонии. У него есть всего два адреса, куда он может пойти: к дяде своего сокамерника, с которым он давно расстался, и к своей сестре.

Приехав навестить сестру, он поселяется в пансионат, где знакомится с интересной парой с ребенком. Она - влюбленная в преступника женщина, которая едет за ним, подрабатывает певицей в ночных заведениях. Он - влюбленный в нее мужчина, который скитается за ней, ухаживая за ее ребенком и мучаясь от безответного влечения.

Драма 1997 года еще долго после просмотра не покидает сознание зрителя.

"Судьба" ("Yazgı")

Режиссер: Зеки Демиркубуз

Сценарист: Альбер Камю и Зеки Демиркубуз

Жанр: драма

В главных ролях: Эмрах Эльчибога, Энгин Гюнайдын, Демир Карахан, Феридун Коч, Сердар Орчин, Зейнеп Токуш и др.

Фильм основан на сюжете первой повести Альбера Камю "Посторонний" ("Чужой"). Если вы читали этот шедевр французской литературы, то знаете, что повествование в произведении ведёт 30-летний француз, живущий в колониальном Алжире. Описаны три ключевых события в его жизни - смерть матери, убийство местного жителя и суд. На суде он правдиво заявляет, что спустил курок пистолета "из-за солнца", чем вызывает в зале смех. Но на присяжных производит наибольшее впечатление свидетельство о том, что мужчина не плакал на похоронах своей матери, следовательно, человек он жестокосердный и не достойный того, чтобы жить.

В последней главе книги в камеру приговорённого к смертной казни Мерсо приходит священник, чтобы пробудить в нём веру в Бога. Наотрез отказываясь разделять иллюзии загробной жизни, рассказчик впервые выходит из полусонного равновесия и впадает в неистовство.

В фильме же главный герой оказывается жителем Турции и поражает всех своей отстраненностью. Сюжет немного изменен, и судят мужчину не за убийство двух человек на улице, а за смерть семьи, к которой он не причастен. В результате он попадает в тюрьму, но спустя 5 лет настоящий преступник совершает самоубийство, перед этим опубликовав в прессе признание. Беседу священника с героем заменяет разговор с начальником тюрьмы.

Фильм 2001 года стоит посмотреть всем поклонникам Камю.

"Я увидел солнце" ("Güneşi Gördüm")

Режиссер: Махсун Кырмызыгюль

Сценарист: Махсун Кырмызыгюль

Жанр: драма

В главных ролях: Махсун Кырмызыгюль, Джемаль Токташ, Йылдыз Культур, Сарп Апак и др.

Популярный турецкий певец Махсун Кырмызыгюль проявил себя как уникальный режиссер и сценарист. Фильм 2009 года "Я увидел солнце" - его вторая работа. Картина была номинирована на премию "Оскар" как "лучший фильм на иностранном языке".

Курдская пограничная деревня на востоке уже 25 лет находится между военной частью и террористическими группировками. Долго жить, слушая обстрелы, не имея возможности смотреть в будущее и растить детей без школ и больниц поблизости сельчане не могут. Им приходится бросить родные края и пуститься в долгий путь. Одна семья уезжает в Европу, где явно показывается контраст в уровне жизни. Другая переезжает в Стамбул, большой город, который отбирает у них многое. Семье Алтунов приходится пережить и смерть младенца, и болезнь супруги и разрыв с детьми и даже братоубийство.

Два часа просмотра проходят словно целая жизнь, которая сначала заставляет громко хохотать от наивности и простодушности героев, в середине картины широко раскрывать глаза от удивления и зажимать рот в страхе, а в конце смиренно смотреть на изменившихся героев.

Музыкальное оформление, как и следовало ожидать от Махсуна, делает картину еще более проникновенной.

Франгиз Агаларова