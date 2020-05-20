Центр мугама очередную​ онлайн-лекцию посвятил​ Зульфи​ Адыгезалову

Международный центр мугама очередную онлайн-лекцию в рамках проекта "Unudulmayanlar" (Незабываемые) посвятил выдающемуся ханенде Зульфи Адыгезалову, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В данном выпуске проекта профессор Наиля Рагимбейли проанализировала жизнь и творчество выдающегося ханенде, мастера азербайджанской профессиональной музыки и традиций устного народного творчества XX века, неповторимого исполнителя теснифов и народных песен Зульфи Адыгезалова.

Напомним, что со дня объявления карантинного режима и первых дней отмены массовых мероприятий МЦМ на своих страницах в Facebook и Instagram реализует ряд проектов. Один из них "Unudulmayanlar" посвящен корифеям мугамного искусства, бюсты которых украшают фойе Центра. Координаторы и ведущие проекта - доктор философии, ученый-исследователь Гюльгусейн Кязымлы и музыковед, профессор Наиля Рагимбейли. Зрители также имеют возможность насладиться аудиозаписями незабываемых мастеров мугама, хранящимися в архивах. В предыдущих выпусках было рассказано о творчестве и представлены различные композиции таких ярких личностей, как Кечечиоглы Мухаммед - оставивший большой след в истории мугамного искусства, "отец" азербайджанского тара Садыхджан и великий "хан мугама" Хан Шушинский.