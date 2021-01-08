Доказательства азербайджанской принадлежности поэта Низами

На протяжении многих лет армянскими пропагандистскими кругами и их проплаченными псевдоучеными ведется в СМИ и социальных сетях работа по дискредитации всего, что связано с Азербайджаном. Направления деятельности этой пропагандистской машины самые разнообразные и направлены на различные научные, общественные политические и военные сферы.

Одним из приоритетных направлений этой пропаганды армянские и проармянские круги выбрали проблему "фальсификаций" науки азербайджанскими учеными. В основном это касается сферы исторических и политических наук, но в целом была поставлена цель также дискредитировать деятелей всех остальных научных направлений. Главная цель заключалась в обосновании притязаний армян на территории Азербайджана путем доказательства соответствия неким мировым стандартам своих научных работ и дискредитации азербайджанских. Для этого использовались деятели различных общественных организаций, журналисты, а также некоторые ученые, из более-менее авторитетных структур, которые вдруг стали интересоваться деятельностью азербайджанских ученых, искать в их научных трудах ошибки и тиражировать их в СМИ. Даже невооруженным глазом было ясно, что все это носит заказной характер, иначе с чего бы это вдруг начинать такую детальную и целенаправленную разборку опровержений работ именно азербайджанских деятелей?

Другой же целью армянской политики в этом направлении было стимулирование противоречий между различными тюркскими и иранскими народами. Это делалось в основном опять же с целью провоцирования межэтнических конфликтов в Азербайджане между местным тюркским и иранским населением, но в то же время преследовались и более глобальные цели по дестабилизации положения уже в Средней Азии. И вот в этом направлении одной из излюбленных тем является тема происхождения выдающегося поэта средневековья Низами Гянджеви. По этой проблеме вдруг стали внезапно появляться работы ученых Российской Академии Наук и университетов, вестись дебаты в СМИ и социальных сетях. А в социальных сетях стали появляться провокаторы, которые сбрасывали темы с таким содержанием, по которым велись бурные споры. Причем параллельно с темой о Низами поднимались спорные вопросы национальной принадлежности тех или иных средневековых деятелей Средней Азии, что явно делалось для стравливания иранцев и тюрок этого региона. Таким образом тема национальной принадлежности Низами и других вышла из сферы сугубо исторических исследований и стала политизироваться, по ней нагнетались страсти.

Главные тезисы этой пропагандистской и псевдонаучной деятельности армянских и проплаченных ими российских кругов, а также других заинтересованных лиц заключались в следующих утверждениях на которые я изложу свои возражения в стиле полемики:

Утверждение 1:

Азербайджан необоснованно объявил Низами Гянджеви классиком своей национальной поэзии, так как в его времена не было Азербайджана. На самом деле он является персидским поэтом.

ОТВЕТ: Объявление Низами азербайджанским поэтом вполне обосновано по географическим причинам. Низами Гянджеви был гражданином тюркского государства Ильдегизидов. В настоящее время этого государства нет, а родной город Низами - Гянджа - находится в составе Азербайджанской республики. Поэтому азербайджанским поэтом его называть можно.

Несмотря на то, что Низами писал на персидском языке, на территории Персии он не проживал. Поэтому с географической точки зрения он не персидский поэт.

Утверждение 2:

Низами писал свои труды не на азербайджанском тюркском языке, а на персидском. Поэтому классиком азербайджанской литературы его считать нельзя.

ОТВЕТ: Азербайджанский народ состоит не только из тюрок. Тюркским является только государственный язык. Точно также и династия государства Ильдегизидов и, следовательно, часть его населения была тюркской и во времена Низами. Однако и в те времена, и сегодня в Азербайджане проживают ираноязычные народы - курды, талыши, таты, лагиджи, абшеронцы. Невозможно отказать этим народам почитать Низами в качестве своего поэта. Он имеет к ним самое непосредственное отношение - как в географическом, так и в языковом ракурсе. К примеру несправедливо отказывать азербайджанскому тату, который также говорит на диалекте фарси, в том, чтобы он отказывался посчитать Низами своим поэтом. И для него он более свой, чем для перса, так как географически происходит из той же географии. А согласно самому Низами мать его была курдянкой: "Моя мать-курдянка покинула нас, Покинула этот мир материнская душа" (Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун. -Баку, 1983, с. 54). А раз так, то почему азербайджанский курд его не должен считать своим? Тем более, что все эти ираноязычные народы Азербайджана составляют значительную часть азербайджанского народа. По этой причине поэта Низами можно называть азербайджанским национальным поэтом.

Утверждение 3:

Идея "присвоения" Низами принадлежит большевистским властям и инициировалась самим Сталиным.

ОТВЕТ: Даже логически невозможно предположить, что большевики бы затеяли это дело, если бы не было предтечи этого дела в лице самих азербайджанских деятелей. Большевики лишь подтвердили то, что было известно до них. Для этого достаточно привести лишь два примера, которые предшествовали советскому периоду, чтобы опровергнуть это утверждение.

ПРИМЕР 1. Один из классиков и предтеча азербайджанской поэзии Саид Азим Ширвани (1835-1888) одним из первых упоминал о Низами, когда искал его могилу в Гяндже и написал о нем такой стих:

О шейх Низами ( араб. упорядоченный), о разрушенный миропорядок!

Разрушен в Гяндже порядок,

Не было во вселенной никого, кто был бы с тобой как я,

Разрушен твой дом, стих, школа и мудрость.

Из этого стиха следует, что Низами в те времена не был широко известным поэтом. Даже в Персии в основном почитались Фирдоуси, Саади, Хафиз, но Низами оставался в тени и был лишь одним из многих других. Поэтому Саид Азим Ширвани написал такое четверостишие и фактически открыл его для будущей азербайджанской литературы. Только после объявления Низами азербайджанским поэтом в середине ХХ века его стали почитать наравне с другими классиками в других регионах, включая и сам Иран. Фактически Азербайджан популяризировал его.

ПРИМЕР 2. В дальнейшем уже классики азербайджанской литературы стали все больше обращаться к наследию Низами. Одним из них был филолог, стандартизатор азербайджанского языка Фирудин бек Кочарли (1863-1920), который в статье "Ширван и Шамаха" называл его частью азербайджанской национальной поэзии: "Знающие фарси наши поэты должны переводить переводить на тюркский труды шейха Низами и обогащать НАШУ НАЦИОНАЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ. Недопустимо, чтобы его чудесные поэмы переводились на европейские языки, а мы оказались бы лишенными наслаждения ими". То есть несмотря на то, что поэмы Низами в оригинале были написаны на фарси, тем не менее, Кочарли называет их частью "нашей (т.е. азербайджанской) национальной литературы", что говорит о том, что азербайджанские классики считали своим национальным как тюркские, так и иранские мотивы.

Заключение:

Как видно из изложенной выше полемики, в объявлении Низами азербайджанским поэтом нет ничего невероятного или антинаучного. Однако тут необходимо добавить очень важный момент. То, что Низами является азербайджанским поэтом не исключает того, что он одновременно является и иранским, и таджикским, и пакистанским, и турецким, и индийским и т.д. Дело в том, что в средние века это был один и тот же культурный и цивилизационной ареал. Представители разных народов писали в разное время вначале на арабском, потом на персидском, а позже и на тюркском. Все эти классики литературы и науки являются общим наследием современных государств региона Ближнего и Среднего Востока, передает Day.Az со ссылкой на Дзен канал "С точки зрения азербайджанца".

И тут возникает такой вопрос. Неужели все эти ученые, вдруг дружно решившие заниматься разоблачением фальсификаций истории, якобы допущенных азербайджанцами не понимали всего изложенного выше мной? Несомненно они все это понимают и знают, но выполняют определенный политический заказ и поэтому являются тенденциозной стороной. А заказы безвозмездно не выполняются и поэтому уместно называть их всех проплаченными. Тем более что вызывает удивление, что удивительным образом объектом их "разоблачений" стала азербайджанская наука, культура, историография и т.д. Разумеется, что ни о какой объективной науке, о чем они твердят "разоблачая" азербайджанцев тут речи идти не может. А учитывая то, что данные споры затрагивают и аналогичные проблемы имеющие место между узбеками и таджиками, то становится ясно, что помимо попыток обоснования армянской оккупации азербайджанских территорий, главной целью является также противостояние между народами региона Среднего Востока и вся эта псевдонаучная деятельность носит провокационный характер.