В Баку покажут две оперы

В рамках XIII международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета будут показаны два оперных спектакля.

Как передает Day.Az, 21 сентября состоится показ оперы "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли.

В главных партиях выступят лауреаты Республиканского конкурса мугама Равана Амирасланлы (партия Лейли) и заслуженный артист Азербайджана Эльнур Зейналов (партия Меджнуна). В спектакле также примут участие заслуженные артисты республики Тайяр Байрамов (партия отца Меджнуна), Джахангир Гурбанов (партия Нофеля) и другие. Спектаклем будет дирижировать заслуженный деятель искусств Азербайджана, президентский стипендиат Севиль Гаджиева.

24 сентября состоится показ оперы "Травиата" Джузеппе Верди. В главной партии Виолетты выступит известная польская певица, лауреат международных конкурсов вокалистов Ивона Соботка.

В роли Альфреда выступит народный артист Азербайжджана Самир Джафаров. В спектакле также примут участие народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Маркиза), Акрам Поладов (партия Доктора), заслуженные артисты республики Джахангир Гурбанов (партия Жермона), Сабина Вахабзаде (партия Флоры), Турал Агасиев (партия Гастона), а также солисты Нина Макарова (партия Анины) и Махир Тагизаде (партия Барона). Спектаклем будет дирижировать главный дирижер Театра оперы и балета заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Зрители будут пропускаться в зал и рассаживаться с соблюдением всех мер безопасности и с учетом общепринятых требований по борьбе с пандемией Оперативного штаба при Кабинете министров.