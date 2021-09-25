Анар Керимов об открытии театров, кинотеатров и концертных залов

"В результате конструктивных переговоров с оперативным штабом театры, кинотеатры и концертные залы будут объявлены открытыми с 1 октября. Но здесь есть определенные условия".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал министр культуры Анар Керимов.

Министр отметил, что необходимо соблюдать правила пандемии, залы не должны быть заполнены более чем на 50 процентов, должны выполняться требования, связанные с предъявлением паспорта COVID при входе и дезинфекцией залов.

"После начала работы данных объектов Министерство культуры будет строго контролировать соблюдение этих правил, чтобы люди не заразились вирусом", - сказал он.