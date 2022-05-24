Выставка витражей в Центре Гейдара Алиева: Nurlu sənət dünyası

26 мая в Центре Гейдара Алиева в Баку откроется персональная выставка заслуженного художника Азербайджана Агасалеха Нури Nurlu sənət dünyası. На ней будут представлены авторские витражи, картины и эскизы.

Как передает Day.Az, с давних времен витражи всегда завораживали и поражали людей своей красотой и утонченностью. Несмотря на прошедшие столетия, этот уникальный вид декоративно-прикладного искусства и сегодня остается в центре внимания.

Агасалех Нури своим стилем и почерком привнес в древнее витражное искусство совершенно новое направление. Отдавая предпочтение орнаментальному направлению, он создает свои произведения, характерные для восточных традиций, на новом, современном уровне. Синий, бирюзовый и желтый цвета, выбранные для орнаментов художником, использующим синтез новых современных методов в процессе производства стекла, а также витражи, выполненные по ковровому принципу, вызывают особое ощущение роскоши, спокойствия и уюта.

После успешного начала деятельности со своей дипломной работой под названием "Музыканты", разработанной для станции "Иншаатчылар" Бакинского метрополитена, Агасалех Нури принял активное участие в художественной жизни Азербайджана, создав витражи для ряда общественных, государственных и частных зданий.

Его работы можно увидеть в Союзе художников Азербайджана, Институте рукописей Национальной академии наук (НАНА), Доме-музее Самеда Вургуна, мечети Бибиэйбат, немецкой лютеранской церкви и других известных зданиях Баку.