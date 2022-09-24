Проекты с "Азерхалча" показывают не только искусство, но и историческую толерантность Азербайджана

На родину, в Баку приехал известный израильский художник Рами Меир, с которым мы встретились в выставочном центре "Азерхалча" и побеседовали о его творчестве и целях визита. Day.Az представляет читателям интервью Trend с мастером, который в этом году отмечает свое 60-летие.

Рами Меир родился в Баку, но его предки из Красной Слободы в Губинском районе - места компактного проживания горских евреев. В 90-е годы он эмигрировал с семьей в Израиль, но всегда бережно сохраняет в своей душе любовь к родному Баку, культуре и истории многонационального Азербайджана. Он - председатель Союза художников горских евреев России, истинный носитель духовных ценностей своего народа, которые пропагандирует во все мире. В частности, серия "Горские евреи" создавалась художником на протяжении нескольких лет, когда Рами Меир буквально по крупицам восстанавливал историю горских евреев, действовал как историк-документалист. Он максимально достоверно передал не только внешнюю сторону жизни, но и эстетику быта целого народа, заложенную в фактуре и орнаментах тканей, архитектуре синагог, убранстве жилищ и лавок ремесленников, в образах людей. Многие произведения мастера находятся в частных коллекциях и музеях в России, США, Израиле, Азербайджане и других странах. Рами Меир также поэт, автор афоризмов и притч, нескольких книг. Более того, автор слов к музыке, исполнитель песен, выпустил два музыкальных альбома с композитором Игорем Тимаковым, где из 32 песен в 16 ему аккомпанировал Государственный оркестр Франции. А на его визитке написано: "Смысл жизни человека в том, чтобы помочь миллионам найти смысл жизни".

"Я всегда с огромным удовольствием приезжаю на родину, счастлив вновь посетить родной Азербайджан, который имеет уникальную историю, культуру, природу, национальную кухню, исторически отличается мультикультурализмом и толерантностью. Я являюсь автором многих афоризмов, один из которых звучит так - "Бакинцы - это многонациональная аристократия Кавказа", что также отражает субкультурное разнообразие народов страны. Мало где в мире вы найдете место, где с детства говорят на нескольких языках, как это всегда было в Баку. Сегодня для меня четыре родных языка - джуури, иврит, азербайджанский и русский. Моя мать молится на четырех языках. Моя судьба связана с тремя государствами: моей родиной - Азербайджаном, родиной моих предков - Израилем и также с Россией. И я счастлив, что родился в Баку! Азербайджан всегда давал возможность воплотить в человеке культуру многих народов, в то же время сохраняя свою самобытность.

Отрадно отметить, что культура горских евреев внесла свой вклад в развитие искусства и ремесел, среди нашего народа всегда были мастера-чеканщики и ювелиры, которые делали знаменитые кинжалы и пояса, ювелирные изделия и украшения для женщин и т.д. В работах наших мастеров всегда присутствует азербайджанская тематика, и это естественно, так как Азербайджан - наша родина, земля именитых творцов, созидателей, воинов, деятелей культуры и науки, творческой интеллигенции, которыми мы восхищаемся и гордимся. Для меня огромная честь представлять Азербайджан в мире своими работами! Особое место в мировой истории принадлежит азербайджанскому ковровому искусству, которое известно во всем мире, входит в Список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, в коллекцию музеев и частных лиц, королевских семей Европы. Отрадно, что многие старинные уникальные азербайджанские ковры, национальное достояние возвращаются на родину и украшают музеи в Баку", - начал беседу Рами Меир.

Очередной визит на родину связан с презентацией нового, четвертого по счету совместного проекта с ОАО "Азерхалча", которая прошла вчера в Губе. Вместе с председателем правления "Азерхалча" Эмином Мамедовым и мастерицами Рами принял участие в срезке ворсового ковра ручного ткачества "Восхождение души", созданного на одноименную картину художника.

"Наша первая работа с "Азерхалча" была представлена в марте этого года в Азербайджанском национальном музее ковра в рамках выставки "История одного народа - для всего мира". В экспозицию вошли более тридцати живописных полотен из моей серии "Горские евреи", а также работы, выполненные в технике чеканки по металлу, деревянные скульптуры, декоративные монеты из драгоценных металлов. Эти работы были объединены темой истории, культуры, традициями и обычаями горских евреев - народности с самобытной культурой и собственным языком джуури. Особое место в экспозиции было уделено специально сотканному к выставке мастерицами "Азерхалча" ковру "Губинские ковровщицы из Красной Слободы" по сюжету моей одноименной картины. Работая над картинами, всегда стараюсь создавать достоверные, документальные образы своего народа. За каждым трудом стоят конкретные личности, которых я и отобразил в этой работе.

Ковроткачество сегодня - трансформация коврового полотна в произведение искусства. И здесь хотелось бы рассказать о коврах, созданных "Азерхалча" по моим произведениям - "Гранатовый сад" и "Всеобъемлющий Всевышний". Эксклюзивность коврам придают сочетание современных технологий, дизайна и многовековых традиций ремесла, а также ценимое во все времена использование натуральных материалов. Образ граната - один из самых любимых в творчестве, универсальный символ радости и изобилия, плодородия и величественной мудрости, встречающийся как в священных писаниях, так и в средневековой поэзии Востока. В моем произведении гранат - это святой плод для двух моих родных стран - Азербайджана и Израиля становится символом единства двух народов. Произведение "Всеобъемлющий Всевышний" я создал в 1999 году, и оно имеет магический смысл. В нем я собрал символы иудаизма, которые использовались пять-шесть веков назад и были позабыты. Содержание этого произведения полностью объясняет его название - Творец един, и Он пребывает одновременно везде и всегда. А задача человека - своей жизнью, мыслями и поступками стремиться быть подобным Творцу и ежедневно приближаться к нему. В центре композиции - 10 миров, символизирующих 10 заповедей, которые показывают высшую власть Всевышнего. Ныне этот ковер находится в выставочном центре "Азерхалча" в Ичери шехер.

Второй большой проект с "Азерхалча" был представлен в Израиле в июле этого года. Выставка в Тель-Авиве под названием "Ковер - как искусство: За пределами границ. Вне времени" была посвящена уникальности культуры, традиций и ремесел Азербайджана, воплощение которых можно увидеть в мировом искусстве, а также израильскому наследию. В экспозиции будут представлены картина из серии работ, посвященных иудаике, ковровые панно, созданные по сюжетам моих картин. Центральное место заняла коллекция ковров, принадлежащих к традиционной Губинской школе ковроткачества, сотканных в "Азерхалча", - отметил художник.

И совсем недавно, в начале августа, в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве состоялось открытие экспозиции "Рами Меир. Возвращение 40 лет спустя". В экспозиции представлены чеканные панно, живописные полотна, ковры, созданные по сюжетам картин Рами Меира в содружестве Rami Meir Art и "Азерхалча", а также скульптура и объекты, выполненные в технике резьбы по дереву, световые инсталляции, старинные ювелирные украшения и оружие из личной коллекции предметов горско-еврейского декоративно-прикладного искусства Рами Меира. Проект, который реализуется в партнерстве с Фондом Гейдара Алиева и павильоном "Азербайджан" на ВДНХ, получил международную известность и экспонируется до 30 октября. Особое внимание привлекают ковры, сотканные мастерицами "Азерхалча" по живописным сюжетам Рами Меира.

"В августе 2020 года в Государственном музее Востока в Москве была представлена выставка моих картин "История одного народа - для всего мира", посвящённая истории горских евреев Азербайджана. Выставка вызвала большой интерес, ее посетили представители посольств, эта тема тронула людей, я услышал множество прекрасных отзывов, благодарностей за напоминание о своём народе. А от других народов - интерес и признательность, что рассказал им о горских евреях и о такой уникальной истории мирного и доброго существования в Азербайджане народов с различными вероисповеданиями.

Ныне для меня большая честь и гордость представлять экспозицию в столь значимом престижном проекте в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве. Уникальность этой выставки связана с историей моей жизни. Это произошло 40 лет назад, в 1982 году, когда должна была открыться моя выставка в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ. Тогда мне было 20 лет. Все работы - около 20 эксклюзивных панно в технике ювелирной чеканки по меди, над которыми я годами кропотливо работал, были украдены во время транспортировки. Преступление, к большому сожалению, так и не было раскрыто. Волею случая сохранились лишь две работы, которые я тогда подарил своей невесте. Но сохранились эскизы, и по ним моя команда по сей день ведет поиски. Отрадно, что волею судьбы, 40 лет спустя, моя экспозиция представлена в павильоне "Азербайджан" с новой выставкой. Поэтому нынешняя выставка называется "Возвращение 40 лет спустя", она вызвала очень большой интерес москвичей и гостей столицы.

А нынешняя работа, представленная вчера в Губе, ковёр "Восхождение души" - дизайнерски и технически сложный проект. Совместно с "Азерхалча" мы поставили задачу перенести "маслянную чеканку" с полотна в рельефные, объемные узоры. Так зритель в нестандартной форме знакомиться с символами и замыслом живописного "прототипа". Сложность изготовления ковра заключается в необычной технике использования ворса разной высоты, которая меняется по диагонали от земной сферы к небесной. В произведении отражено мое стремление в живописи выйти за рамки двухмерного и трехмерного пространства и оно нашло новое воплощение в ковровых изделиях. Причем для передачи тонких колористических сочетаний абстрактной живописи используется более 30 оттенков. "Восхождение души" - возвращение к началу и истине, восстановление гармонии двух "Я" в человеке. Это уникальная эксклюзивная работа, новое понимание в ковроделии, и оно войдет в историю ковроткачества.

Таким образом, мои проекты с "Азерхалча" показывают не только искусство, но и историческую толерантность и мультикультурализм Азербайджана, любовь к родной земле", - сказал мастер.

Рами Меир поделился и планами на будущее.

"Я хочу создать произведение, связанное с цветком харыбюльбюль, который неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира Азербайджана. С детства я часто отдыхал в Шуше и прекрасно помню этот потрясающий край. А ныне начал один проект под рабочим названием "Баллада о семи красавицах" - это семь скульптурных произведений женщин-матерей в новой технологии, о которой пока не хочу подробно рассказывать. Это будет очень оригинальный проект - по моему замыслу эти статуи метром в высоту будут расположены вокруг круглого бассейна, а напротив них дети, которые тянутся к ним. Все скульптуры будут находиться в определенных формах и с соответствующей жестикуляцией. Я считаю, что произведения должны радовать не только глаз, но и душу - нести положительные эмоции и добрую энергию", - сказал он.