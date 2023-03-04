В Баку почтили память Алибабы Мамедова

В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное памяти прославленного исполнителя мугама, композитора, педагога, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Алибабы Мамедова (1930-2022 годы), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер прошел при совместной организации Музея музыкальной культуры и Общественного объединения "İrsimizin tədqiqi və təbliği" ("Изучение и пропаганда нашего наследия).

На мероприятии состоялась презентация книги доктора философии по искусствоведению, заслуженного работника культуры Саадат Тахмиразгызы "Ustad xatirələrdə" (Мастер в воспоминаниях), посвященная Алибабе Мамедову, а также показ документального фильма "Bizim ustad" (Наш Мастер), повествующего о творческом пути прославленного ханенде.

На мероприятии представители музыкальной общественности, коллеги, студенты Алибабы Мамедова поделились теплыми воспоминаниями о мастере. В их выступлениях были подчеркнуты неоценимые заслуги Алибабы Мамедова в развитии азербайджанской музыки.

Отмечено, что Алибаба Мамедов внес значимый вклад в развитие национального исполнительского искусства, воспитал новое поколение ханенде, а также своими произведениями оставил неизгладимый след в нашей музыкальной истории.

Отметим, что Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в бакинском поселке Маштага. Музыкальное образование получил в 1953-1958 годах в классе ханенде Сеида Шушинского в Азербайджанской государственной музыкальной школе. С 1945 года - солист Азербайджанской государственной филармонии (ныне - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1978-1988 годах - солист "Азконцерта". В 1968 году по инициативе маэстро Ниязи создал при филармонии ансамбль народных инструментов "Хумаюн". Народный артист сам руководил ансамблем. Видный представитель мугамного искусства сыграл особую роль в развитии исполнительского искусства в Азербайджане. Алибаба Мамедов - автор более 100 песен и теснифов. Записи мугамов "Раст", "Баяты-Шираз", "Рахаб", "Дашти", "Хумаюн" и других в его исполнении хранятся в Золотом фонде национального искусства. Как педагог Алибаба Мамедов воспитал не одно поколение исполнителей мугама и народных песен. Творчество Алибабы Мамедова - замечательный пример сохранения и развития традиций национальной школы ханенде.

Скончался 25 февраля на 93-м году жизни. Похоронен на первой Аллее почетного захоронения.