Жители Тель-Авива посетили выставку

В офисе представительства Азербайджанского бюро по туризму Азербайджана в Тель-Авиве открылась фотовыставка "Азербайджан глазами израильских фотографов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на выставке представлены работы израильских фотографов, посетивших Азербайджан под руководством одного из известных израильских фотографов Виктора Зислина.

Отобранные 20 самых удачных кадров, сделанных во время поездок в Азербайджан, отражают пейзажи, исторические и современные архитектурные памятники Баку и других регионов Азербайджана.

В рамках мероприятия Виктор Зислин и другие фотографы рассказали о местах, где были сделаны снимки, поделились своими впечатлениями.

Отметим, что фотовыставка "Азербайджан глазами израильских фотографов" будет открыта для посещения до 29 июня. Адрес: Тель-Авив, ул. Герберта Самуэля, 10.