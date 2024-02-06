Эльбаю Гасымзаде вручен орден "Эмек" 2-й степени

В министерстве культуры Азербайджана состоялось вручение председателю правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженному архитектору Эльбаю Гасымзаде ордена "Эмек" 2-й степени.

Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве, министр культуры Адиль Керимли поздравил Э.Гасымзаде с высокой государственной наградой. Было отмечено, что Э.Гасымзаде имеет важные заслуги в развитии архитектурной сферы в Азербайджане. Труд Эльбая Гасымзаде, долгие годы являвшегося главным архитектором Баку, всегда высоко ценился государством. Ранее он был награжден орденами "Шохрат" (2000) и "Шараф" (2018).

Э.Гасымзаде выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за высокую оценку его деятельности.

В завершение министр вручил Эльбаю Гасымзаде государственную награду, была сделана памятная фотография.

Отметим, что известный архитектор был удостоен ордена "Эмек" 2-й степени указом Президента Ильхама Алиева от 25 декабря 2023 года.

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