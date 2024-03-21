Красочный мир фантастической музыки Mystery Ensemble в Баку

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся потрясающий концерт оркестра Mystery Ensemble под названием "Сны Миядзаки", организованный RED EVENTS & Distribution ltd, сообщает Day.Az.

На вечере, который прошел в невероятной атмосфере, прозвучали саундтреки из всемирно известных мультипликационных фильмов. Были представлены произведения современного японского композитора Дзё Хисаиси, которые он написал для анимационных фильмов "Ходячий замок", "Унесённые призраками", "Мой сосед Тоторо". Оркестр Mystery Ensemble погрузил слушателей в завораживающий и красочный мир фантастической музыки. Музыка наполнила сердца публики вдохновением и восторгом.

Mystery Ensemble - уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, а также артистизм и драйв от горящих своим делом профессионалов. Оркестр создаёт волшебное настроение в самых атмосферных залах Баку.

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