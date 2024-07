Джанни Руссо заложил звезду в Sea Breeze Walk of Fame в Баку

В рамках первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest, который проходит на побережье города-курорта Sea Breeze с 23 по 28 июля, состоялась традиционная церемония закладки звезды с автографом мировой звезды Джанни Руссо, сообщает Day.Az.

Наибольшую известность Джанни Руссо получил благодаря роли Карло Рицци в "Крёстном отце". 80-летний американский актер и певец родился в Манхэттене, вырос в маленькой Италии и на Статен-Айленде. После исполнения роли Карло Рицци в обеих частях фильма "Крёстный отец" снялся более чем в 50 фильмах. Кстати, когда-то был связан с организованной преступностью, даже был помощником известного мафиози Фрэнка Костелло, но отошёл от этой сферы. Затем занимался ресторанным бизнесом и творчеством, выступал с концертами, выпустил ряд альбомов, среди которых посвященные Дину Мартину и Фрэнку Синатре, выпустил книгу воспоминаний Hollywood Godfather: My Life in the Movies and the Mob.

Церемония прошла в лучших традициях Голливуда: красная дорожка, множество журналистов и гостей, автограф-сессии знаменитостей.

"Я счастлив находиться в таком гостеприимном городе. Здесь даже есть собственная Аллея звезд, прямо как в Голливуде! Но главное, что это место и этот фестиваль по-настоящему объединяют всех нас - людей, которые живут в разных концах мира. Как это замечательно! Спасибо Эмину за приглашение и теплый прием. С гордостью оставляю свой автограф в Sea Breeze", - сказал Джанни Руссо, отметив доброжелательность азербайджанского народа и красоту Каспийского побережья.

Sea Breeze Walk of Famе - Аллея славы, посвященная выдающимся персонам: артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. История Walk of Famе началась с визита в Баку легендарного Энгельберта Хампердинка - почетного гостя фестиваля Dream Fest. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, The Jacksons, Dr.Alban, Original Enigma Voices, СС Сatch.