Состоялся гала-вечер премьеры исторического фильма "Атабеки Азербайджана"

В Центре Гейдара Алиева состоялась торжественная презентация исторического художественно-документального фильма "Атабеки Азербайджана", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект реализован ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Şahdağfilm, турецкими компаниями İkinciYeniFilm, Patik Prodüksiyon и Ernet Grup при поддержке министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, с участием группы специалистов Института истории Национальной академии наук Азербайджана.

Фильм повествует о событиях XII века, вошедших в историю Азербайджана как время государственного строительства, военных побед и культурного возрождения, и посвящен двум великим историческим деятелям, отважным правителям и полководцам - Гара Сунгуру и Шамседдину Эльденизу, сыгравших ключевую роль в становлении и укреплении государства Атабеков. В картине переданы их борьба за родные земли, тяжелые испытания и военные достижения.

Гара Сунгура сыграл генеральный продюсер картины и автор сценария Ильгар Мехти, а образ Шамседдина Эльдениза воплотил всемирно известный боец Забит Самедов.

"Для меня было большой честью сыграть историческую личность, героя своего народа, вписавшего имя в славную летопись Азербайджана. Постарался максимально воплотить этот образ и надеюсь картина понравится зрителям", - сказал Trend Life Забит Самедов.

Премьера фильма была встречена овациями зрителей, среди которых были государственные и общественные деятели, известные представители культуры и искусства, которые стоя приветствовали творческий коллектив.

"В этот проект вложено много сил. Съемки проходили в Гяндже, Товузе, Баку и других местах, в горах и на открытой местности. Стоит отметить самоотверженность творческого коллектива, который в жару и холод, несмотря на все трудности, прекрасно справился с поставленными задачами. Стоит также подчеркнуть и нашу совместную плодотворную деятельность с турецкими кинематографистами, нашими братьями. Реализация этого проекта после Победы в 44-дневной Отечественной войне приобретает особый смысл. Героизм наших воинов вечен", - отметил Ильгар Мехти после премьеры фильма, выразив признательность всем за поддержку проекта.

Режиссер-постановщик фильма из Турции Меджит Гювен подчеркнул сплочённость коллектива и поддержку всех сторон в реализации проекта, выразив надежду, что этот фильм займет видное место среди фильмов исторического жанра. В фильме снялись более 100 актеров, а съемочная группа состояла из более 500 человек.

В рамках мероприятия был также презентован роман Алибалы Магеррамзаде "Атабеки: Шамседдин Эльдениз", по мотивам которой был снят фильм.

"В будущем запланировано снять 44-серийный сериал. Как известно, события происходят в XII веке - период ренессанса Азербайджана, когда творили наши великие личности - поэт Низами Гянджеви, зодчий Аджеми Нахчывани, математик и астроном Насреддин Туси и другие. Я очень счастлив и считаю этот день историческим в национальном кинематографе".

Актеры фильма поделились с Trend Life своими впечатлениями.

Жаля Гасанли (Зубейда Хатун): "Я всегда с особым удовольствием читала исторические книги и смотрела фильмы в этом жанре, и счастлива была сыграть в этой картине. Работать с профессиональным коллективом и актерами многому научило меня. Это стало моим дебютом в кино, и для меня как телеведущей эта роль стала одной из самых ярких страниц моей жизни".

Турал Ахмед (Арслан Шах): "Я сыграл множество ролей в театре и кино, но эта особенна, потому что связана с древней историей нашей страны. У меня всегда была мечта сыграть роль в историческом фильме и наконец она сбылась. Тем более сыграл такого полководца, сына Момине Хатун".

Рашад Кесеменли (Главный полководец Атабеков): "Я горжусь, что получил роль в историческом фильме про Азербайджан, и это занимает особое место в моей творческой биографии фильмов и сериалов. Еще во время съемок было ясно, что мы представим зрителям качественную картину. Желаю, чтобы снималось больше исторических фильмов об Азербайджане, что является очень важной пропагандой нашего народа, традиций героизма".

Мила Бекова (супруга царя Георгия III, царица Бурдухан): "Я очень счастлива принять участие в этом проекте. Наша команда была настолько сильной и профессиональной, что играть в фильме как актрисе доставляло особое удовольствие, и надеюсь картина понравится зрителям".

Керем Хадызаде (Визирь царя Георгия III): "Этот был первый фильм, снятый про Атабеков, и сыграть в нем было радостным событием. Я, как актер, смог внести свою лепту в пропаганду истории страны, важной эпохи из летописи Азербайджана".

Самими Фархад (Визирь Аль-Хазни): "Исторические фильмы являются прекрасным возможностью показать всему миру славное прошлое страны. Эти фильмы очень познавательные для молодежи, отражают лучшие качества нашего народа, которые идут испокон веков, любовь к родине и посвящение жизни во имя свободы и независимости".

Самир Гуламов (Генджер хан): "Как актер и театральный режиссер могу сказать, что этот фильм станет новым дыханием для национального кинематографа, стартом для будущих проектов. Начнется новая эра нашего кино".

Интересно, что в фильме дочь царя Георгия III, будущую легендарную грузинскую царицу Тамару сыграла 9-летняя Нигяр Ахмедова: "Поначалу мне было страшно играть в фильме, но актеры очень поддержали меня, за что им очень благодарна".

В фильме также снялись народная артистка Мехрибан Зеки (Момине Хатун), заслуженный артист Бахруз Вагифоглу (Мухаммед Джахан Пехлеван), Гюнай Ахмед (Лачын), Ильгар Мусаев (Джандар Чавлы), Салам Исмаилов (Шейх Имад), Тюркай Джафарли (помощник шейха Имада), Хидаят Алиев (Султан Масуд), Орхан Садыхзаде (Грузинский царь Георгий III) и другие. Авторы сценария - Сервер Байрамов, Сахават Сахиль и Эрджан Кая, оператор-постановщик - Эрджан Ишык, продюсеры - Сервер Байрамов, Фуркан Бесли, художник-постановщик - Зафер Малкоч.

Фильм будет показан в кинотеатрах страны с 5 декабря.