В Центре Гейдара Алиева состоится концерт Яны Меликаевой и Аскара Абдразакова

Первого июня в Центре Гейдара Алиева пройдет концерт известных оперных певцов России Яны Меликаевой и Аскара Абдразакова. Концертная программа позволит любителям классической музыки насладиться гармоничными и уникальными голосами, превосходным исполнением.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Яна Меликаева и Аскар Абдразаков представят арии из различных опер, романсы. Некоторые произведения прозвучат в дуэте. Солисты выступят в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством дирижера Фуада Ибрагимова.

Яна Меликаева окончила Российскую Академию театрального искусства. По классу вокала Яна Меликаева является первой ученицей Народной артистки СССР, оперной певицы Тамары Синявской. Вокальные возможности Яны Меликаевой были высоко оценены Народным артистом СССР Муслимом Магомаевым, который не раз присутствовал на уроках вокала певицы. Яна Меликаева является лауреатом различных международных конкурсов. Обладая исключительным тембром меццо-сопрано певица исполняет известные романсы на музыку Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, исполняет множество арий из знаменитых опер: Любаша из оперы "Царская Невеста", Иоанна из оперы "Орлеанская Дева", Ольги из оперы "Евгений Онегин", Кармен из оперы "Кармен", Орфей из оперы "Орфей и Эвридика", Леонор из оперы "Фаворитка", Далила из оперы "Самсон и Далила" и др.

Известный оперный певец, народный артист Республики Башкортостан. Аскар Абдразаков получил образование в Уфимской государственной консерватории, а затем в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Еще в студенческие годы началась череда побед на международных конкурсах, в которых певец удостаивался первых мест и Гран-при. Стал первым мужским голосом, получившим Гран-при на конкурсе им. М. Каллас в Афинах в 1995 году.

Он выступал на лучших сценах мира, в числе которых: "Большой театр" (Москва), "Мариинский театр" (Санкт-Петербург), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк), Вашингтонская опера, "Ла Скала" (Милан), театр "Лисеу" (Барселона), театр "Колон" (Буэнос-Айресе), "Театр Реал" Мадрид, театр "Шатле" (Париж), Баварская государственная опера, Берлинская государственная опера, Гамбургская государственная опера и др.

Среди его партнеров по сцене Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Мирелла Френи, Феруччо Фурланетто, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко и другие известные оперные исполнители.

Певец имеет обширный репертуар, который включает партии Бориса ("Борис Годунов"), Аттилы ("Аттила"), Филиппа II ("Дон Карлос"), Банко ("Макбет"), Дон Кихота ("Дон Кихот"), а также другие.

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