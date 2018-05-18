Нефтяной фонд приостановит инвестиции в традиционные виды недвижимости - ДЕТАЛИ

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) планирует приостановить инвестиции в такие традиционные виды недвижимости, как офисы, и увеличить долю альтернативных видов недвижимости, включающие в себя, например, студенческое жилье и медицинские учреждения. Об этом сообщили эксклюзивно Trend в Фонде в пятницу, передает Day.Az.

Как отметили в SOFAZ, начиная с 2015 года, Фонд постепенно сместил фокус на капиталовложения в зарубежные фонды недвижимости, находя данный тип инвестиций наиболее привлекательным, поскольку они увеличивают покупательскую способность и способны диверсифицировать по стратегиям, секторам и странам.

"В частности, мы планируем приостановить инвестиции в традиционные виды недвижимости, такие как офисы, и увеличить долю альтернативных видов недвижимости, включающие в себя, например студенческое жилье и медицинские учреждения, которые пользуются высоким спросом и являются более устойчивыми во времена рецессии. В планы SOFAZ входит активное управление текущими прямыми инвестициями с целью увеличения прироста стоимости объектов и арендной ставки", - сказали в Фонде.

Также было отмечено, что закупка Фондом новых объектов недвижимости в форме прямых инвестиций в ближайшем будущем не предусматривается.

"Что касается доходности, то поскольку у нас есть диверсифицированный портфель инвестиций в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе, мы рассчитываем на доходность в соответствии с доходностью рынка, которая исторически составляла от шести до девяти процентов для готовых объектов со стабильной арендой", - сказали в SOFAZ.

На первое апреля 2018 года общий объем инвестиционного портфеля Госнефтефонда составил 37,63 миллиарда долларов США, или почти 100 процентов общего объема активов. При этом в золото вложено 3,4 процента инвестиционного портфеля Госнефтефонда, в недвижимость - 5.8 процента, в акции - 14,2 процента, облигации и другие инструменты денежного рынка - 76,6 процента.

На первое апреля 2018 года активы SOFAZ увеличились на 5,1 процента по сравнению с началом 2018 года (35,806 миллиарда долларов) и составили 37,631 миллиарда долларов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

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