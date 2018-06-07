Около 95% импортируемой Украиной нефти приходится на Азербайджан

В январе-мае 2018 года Азербайджан экспортировал в Украину нефти почти на 195 миллионов долларов. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается, на Азербайджан пришлось 94,8 процента поставок нефти в Украину.

Далее следуют Алжир (3,5 процента) - 7,2 миллиона долларов, Иран (0,9 процента) - 1,84 миллиона долларов и другие страны (0,8 процента) - 1,62 миллиона долларов.

Всего за пять месяцев 2018 года Украина импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 205,5 миллиона долларов, что на 66,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 10 марта 2017 года "Укртранснафта", оператор нефтетранспортной системы Украины, возобновила работу участка нефтепровода из Одессы в Кременчуг и начала транспортировку азербайджанской нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ. Подписанное в конце 2016 года соглашение подразумевало транспортировку в 2017 году не менее 1,3 миллиона тонн нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ.

Кременчугский НПЗ перерабатывает Azeri Light с декабря 2016 года, однако раньше нефть поставлялась на завод железнодорожным транспортом.

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