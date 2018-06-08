Замминистра о развитии азербайджано-иранского автомобильного завода Khazar

Азербайджано-иранский автомобильный завод Khazar способствует внедрению новых технологий и развитию промышленности в Азербайджане.

Об этом в пятницу заявил журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, этот завод, расположенный в Нефтчалинской промышленной зоне, является важным для азербайджанской промышленности предприятием.

"Автомобильный завод в Нефтчале является одним из передовых промышленных предприятий в Азербайджане. И что очень важно - на этом предприятии осуществляется полный производственный цикл. Такие предприятия способствуют внедрению новых технологий в Азербайджане, развитию промышленности, машиностроения, созданию новых рабочих мест, повышению квалификации местных специалистов, снижению зависимости от импорта и расширению экспортного потенциала", - отметил Сафаров.

Шестого августа 2016 года крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания Azeurocar ("дочка" AzerMash) подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. Общая стоимость проекта оценивается в 24 миллиона манатов. 75 процентов инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, а 25 процентов - иранская.

Открытие автомобильного завода состоялось в начале апреля этого года. Автомобили, производимые на заводе, будут соответствовать стандартам Евро-5.