Замминистра о развитии азербайджано-иранского автомобильного завода Khazar
Азербайджано-иранский автомобильный завод Khazar способствует внедрению новых технологий и развитию промышленности в Азербайджане.
Об этом в пятницу заявил журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам замминистра, этот завод, расположенный в Нефтчалинской промышленной зоне, является важным для азербайджанской промышленности предприятием.
"Автомобильный завод в Нефтчале является одним из передовых промышленных предприятий в Азербайджане. И что очень важно - на этом предприятии осуществляется полный производственный цикл. Такие предприятия способствуют внедрению новых технологий в Азербайджане, развитию промышленности, машиностроения, созданию новых рабочих мест, повышению квалификации местных специалистов, снижению зависимости от импорта и расширению экспортного потенциала", - отметил Сафаров.
Открытие автомобильного завода состоялось в начале апреля этого года. Автомобили, производимые на заводе, будут соответствовать стандартам Евро-5.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Sabunçuda ev yandı
На юге Турции горят леса
-
7 Июн. 21:56 19 261
-
02:15 10 128
-
7 Июн. 23:12 5 646
-
7 Июн. 22:17 4 747
-
7 Июн. 20:33 4 424