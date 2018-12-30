Колумбия может экспортировать свою продукцию в Центральную Азию через Азербайджан
Колумбия может использовать свободную экономическую зону (СЭЗ) Алят в Баку в качестве хаба для экспорта своей продукции в Центральную Азию, сказал Trend временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Колумбии Гамид Зейналов, передает Day.Az.
"Колумбия рассматривает Азербайджан в качестве хаба, и заинтересована в поставках в Азербайджан своей продукции, и далее через СЭЗ в Аляте - в Центральную Азию и в Иран. Колумбия, в свою очередь, также может стать хабом для экспорта азербайджанской продукции в страны Южной Америки", - сказал Зейналов.
Что касается поставок, то дипломат отметил, что объем товаров, которые можно поставлять из Азербайджана в Колумбию и обратно, весьма велик.
"Из Колумбии в Азербайджан можно поставлять кофе, цветы, мясо, золото, изумруды, кожаные изделия фрукты и т.д. А из Азербайджана в Колумбию можно экспортировать чай, текстиль, ковры, бренди и вина, шелковые изделия и сухофрукты", - сказал Зейналов.
Дипломат отметил, что если повысится уровень товарооборота, можно в будущем наладить "карго перевозки" между двумя странами.
"В целом, Колумбия проявляет большой интерес к развитию экономических отношений с Азербайджаном. Новое правительство Колумбии заинтересовано сотрудничать в регионе именно с Азербайджаном", - сказал Зейналов.
Отметим, что Свободная экономическая зона (СЭЗ) создается в поселке Алят на основе распоряжения главы государства, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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