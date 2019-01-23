Беларусь увеличит грузооборот с Азербайджаном

22 января 2019 г. в Управлении Белорусской железной дороги прошел Круглый стол на тему: "Экспортный потенциал Республики Беларусь при организации контейнерных перевозок в сообщении с Азербайджанской Республикой".

Белорусская железная дорога организовала мероприятие с целью привлечения дополнительных объемов грузов в сообщении Беларусь-Азербайджан, а также по вопросу развития международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как передает Day.Az со ссылкой на evrazesnews.ru, в работе Круглого стола приняли участие первый заместитель Начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов, представители железнодорожных администраций России и Азербайджана, посольства Исламской Республики Иран в Республике Беларусь, а также органов государственного управления и организаций Республики Беларусь, среди которых Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, концерны "Белнефтехим", "Беллегпром", "Беллесбумпром", ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "Белорусский металлургический завод", ОАО "Белорусская лесная компания", ОАО "Керамин", ОАО "Березастройматериалы", ЗАО "Мясо-молочная компания", ОАО "Нафтан" и ряд других.

В приветственном слове к участникам мероприятия Игорь Шилов отметил позитивную динамику отношений между Беларусью и Азербайджаном и создание условий для бизнес-сообщества по экспорту белорусской продукции железнодорожным транспортом в Азербайджан. При этом он акцентировал внимание на развитии поставок белорусской продукции в контейнерах. Актуальность развития данных перевозок подтверждается их ростом в целом более чем на 26% за 2018 год.

Особое внимание Игорь Шилов обратил на совместный проект Белорусской, Российских и Азербайджанской железных дорог - поезд Минск-Баку. Данный проект позволит в кратчайшие сроки (7 суток) и по конкурентным тарифам доставлять грузы, производимые в Беларуси, в Азербайджанскую Республику.

В рамках работы Круглого стола участникам была представлена презентация государственного предприятия "БЕЛИНТЕРТРАНС - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги и высказаны предложения по организации доставки грузов с использованием транспортно-логистического терминала Колядичи.

Заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" Александр Хатьянов отметил положительную динамику по организации перевозки грузов, которая существует между БЖД и ОАО "РЖД" и проинформировал о предварительно проведенной работе по организации проекта. Он также подчеркнул, что Российские железные дороги поддерживают доверительные отношения с железнодорожными администрациями Беларуси и Азербайджана. Совместно разработан график движения контейнерного поезда, предусматривающий его транзит по территории России не более 4,5 суток. При этом он добавил, что у проекта Минск-Баку большой потенциал и выразил готовность оказывать содействие в формировании экономических и технологических решений проекта с использованием инфраструктуры Российских железных дорог.

В ходе встречи заместитель Председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Игбал Гусейнов также заверил участников Круглого стола о готовности оказывать всяческое содействие развитию проекта, в том числе его конкурентоспособности с альтернативными видами транспорта.

Участники Круглого стола обсудили предложения по организации поезда Минск-Баку и выразили заинтересованность в представленном проекте с учетом информации о сроках доставки, стоимости перевозки, ее конкурентоспособности, а также отметили необходимость дальнейшей проработки со своими грузополучателями вопросов развития проекта.

Кроме того, представители БЖД проинформировали, что в состав контейнерного поезда в Азербайджан могут включаться различные типы контейнеров: рефрижераторные, универсальные и танк-контейнеры.

В ходе Круглого стола также состоялось обсуждение вопроса по перевозкам грузов в рамках развития МТК "Север-Юг", сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

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