10 банков Азербайджана, которые выдают больше всех кредитов - РЕЙТИНГ

В 2018 году банковский рынок Азербайджана достаточно оживился: клиенты стали охотнее нести деньги в банки благодаря привлекательным процентным ставкам. Кроме того, рост потребительского рынка и экономики в целом поднял и кредитование.

Так, в целом, банки и НБКО выдали кредитов на 20,3 миллиона манатов - это аж на 11% больше, чем годом ранее. При этом просроченных долгов стало меньше: их объем снизился до 12,2% от общего объема кредитов.

А какие банки выдали кредитов больше всего? Day.Az представляет топ-10 банков Азербайджана по этому показателю:

Лидером в кредитовании стал Xalq Bank - объем выданных кредитов в этом банке на конец 2018 года составил более 1,35 миллиарда манатов. На втором месте рейтинга - PASHA Bank: его кредитный портфель составляет 1,32 миллиарда манатов. Замыкает тройку лидеров Kapital Bank, выдавший кредитов на 1,29 миллиарда манатов. Остальные позиции в топ-10 распределились следующим образом: Premium Bank - 582,9 млн. манатов, AccessBank - 542,5 млн. манатов, Unibank - 387,7 млн. манатов, Atabank - 385,6 млн. манатов, Muğanbank - 371,6 млн. манатов, Bank Respublika - 332,6 млн. манатов и Rabitəbank - 317,8 млн. манатов.

А. Гасымлы