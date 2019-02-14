В Азербайджане резко вырастут пенсии - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА

С первого марта 2019 года средний размер минимальной трудовой пенсии в Азербайджане увеличится на 38,5 процента и составит 160 манатов.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на пресс-конференции в четверг министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По словам министра, ранее минимальный размер трудовых пенсий составлял 116 манатов.

Увеличение минимального размера пенсий, отметил Бабаев, охватит 233 тысячи пенсионеров, в том числе 140 тысяч лиц, получающих пенсию по инвалидности.

Как отметил министр, из этой суммы у девяти тысяч пенсионеров рост пенсий составит 75 манатов, у 26 тысяч - 37 манатов, у 74 тысяч - 27 манатов.

Для финансирования повышения пенсий из Государственного фонда социальной защиты будет выделено 49 миллионов манатов. Министр отметил, что за последние 15 лет в Азербайджане рост трудовых выплат осуществлялся семь раз, а минимальный размер трудовых пенсий увеличивался в 6,5 раз.