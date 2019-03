Стартапы, поддерживаемые Центром Инноваций и Предпринимательства "Barama" ООО "Azercell Telecom", продолжают успешно представлять нашу страну на международных конкурсах. На этот раз "Dataforest", один из молодых резидентов Центра, добился большого успеха и стал чемпионом "Всемирного саммита по информационному обществу" (WSIS) в категории "Применение ИКТ: Преимущества во всех аспектах жизни - Электронный бизнес" (Action Line 7. ICT Application: Benefits in all aspects of life - E-business). "WSIS", который впервые был проведён в 2012 году, считается крупнейшим собранием, на котором обсуждаются цифровые тенденции, инновации и проблемы.

Следует отметить, что стартап "Dataforest" был одним из 1064 проектов, утвержденных общим собранием акционеров "WSIS". Ожидается, что на Форуме "WSIS", который пройдет в Женеве с 8 по 12 апреля 2019 года, будут награждены 18 победителей и 72 проекта-чемпиона общества "WSIS", набравших более 2-х миллионов голосов.

Для сведения отметим, что "Dataforest" - это уникальная платформа, которая объединяет людей, а также компании, которые желают заработать в свободное время, загружая и обмениваясь своими данными в любой точке мира. "Dataforest" - это качественный, быстрый и удобный источник, объединяющий различную информацию. Стартап, созданный в "Лаборатории Глобального Стартапа Массачусетского технологического института (MIT)" в 2018 году, за короткое время добился больших успехов и в нашей стране. Так, проект, ставший победителем "MIT GSL Azerbaijan Demoday", был награжден как "Стартап года" на "AWITA 2018".

Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama", который в этом году отметит 10-летие своей деятельности, при поддержке ООО "Azercell Telecom" и PASHA Bank, помогает становлению независимыми компаниями проектам и стартапам в области информационных технологий. Отметим, что первый в стране бизнес-инкубатор принял около 20-ти успешных проектов.

